Die erste SaaS-SuperApp für Start-ups und Risikokapitalgeber profitiert von einer A-Finanzierungsrunde in Höhe von 25 Millionen US-Dollar von Nimbus Capital und einem Kursanstieg von über 15 %. Es wird eine Roadmap für die Versionen 3 und 4 vorgestellt, die sowohl börsennotierte Aktien als auch Digital Asset Liquidity umfasst.

HUI S.p.A., das wegweisende, an der Wiener Börse notierte SuperApp- und SaaS-Unternehmen, das sich auf globale Venture Capital-Gesellschaften und Start-ups spezialisiert hat, hat heute seine globale Produktstrategie vorgestellt. Diese stützt sich auf eine Annäherung von traditionellen regulierten Märkten und der dezentralen Finanzwelt. Dank eines Kursanstiegs von über 15 und der Konsolidierung einer A-Finanzierungsrunde von $25 Millionen, die komplett vom globalen institutionellen Fonds Nimbus Capital gezeichnet wurde, hat das Unternehmen seinen zukünftigen fortlaufenden Handel gemeinsam mit einem führenden europäischen Market Maker an der Wiener Börse angekündigt, zusammen mit der Aktivierung der anfänglichen PUT-Optionen der Runde.

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HUI (HUI:VSE) merges traditional and crypto finance: commences continuous trading in Vienna with leading market maker and announces impending token listing on major global exchange

Emmanuelle Deba, Chair of the Board of Directors bei HUI S.p.A., sagte:

"Die Reaktion der traditionellen Aktienmärkte und unser Einstieg in den fortlaufenden Handel, der von einem führenden europäischen Market Maker unterstützt wird, bestätigen unsere institutionelle Reife. Gleichzeitig wird unsere Expansion in den Bereich der Digital Assets der starken Nachfrage nach Dynamik und Liquidität seitens unserer rasch wachsenden internationalen Anlegergemeinschaft gerecht."

Robert Baker, Managing Partner of Nimbus Capital, kommentierte:

"Wir freuen uns, HUI dabei zu unterstützen, eine Brücke zwischen den traditionellen öffentlichen Märkten und der Web3-Infrastruktur der nächsten Generation zu schlagen. Nimbus Capital konzentriert sich darauf, strukturierte Finanzierungen, den Zugang zu öffentlichen Märkten und das Wachstum von Digital Assets miteinander zu verbinden. HUI ist ein hervorragendes Beispiel für diese Konvergenz. Als aktive Partner und Investoren von HUI S.p.A. freuen wir uns darauf, die weitere Expansion des Unternehmens, seine Liquiditätsstrategie und seine umfassende Roadmap für digitale Vermögenswerte zu unterstützen."

Die Beteiligung von Nimbus Capital stärkt die Position von HUI als börsennotierte Plattform, die regulierte Finanzierung über Aktien mit Web3-Innovationen verbindet. Dank eines globalen Netzwerks, das öffentliche Märkte, Digital Assets, Börsen, Liquiditätsanbieter und institutionelle Investoren umfasst, ist Nimbus Capital bestens aufgestellt, um die nächste Wachstumsphase von HUI S.p.A. zu unterstützen, indem es das Unternehmen bei der Notierung an einer Tier-1-Börse begleitet.

HUI Version 3: 1,2 Mio. Zeilen Code definieren Produktivität und KI neu

Die mit Spannung erwartete Version v3 Open Beta soll in wenigen Tagen an den Start gehen und bildet den Höhepunkt eines groß angelegten dreijährigen Entwicklungsprojekts, dessen Schwerpunkt auf der Neuprogrammierung einer eigenen Codebasis lag, die mehr als 1,2 Millionen Zeilen Code umfasst, die für Web3-Standards optimiert wurden. HUI v3 führt ein revolutionäres Datenmodell für künstliche Intelligenz ein: Im Gegensatz zu generischer Software (wie Gemini, ChatGPT oder Claude) stützt sich die KI von HUI auf 10 Jahre hochqualitativer, proprietärer Kontakt- und Verhaltensdaten, die direkt aus den Kernprozessen der Startup-Kunden stammen und nicht durch Web-Crawling von Drittanbietern gewonnen wurden.

Die Architektur integriert zudem das Enry's-Modell (ein Konzept, das aus der Entstehungsphase auf Enry's Island stammt) und bringt so einzigartiges Geschäfts- und Prozess-Know-how in die Plattform ein. Deshalb können Start-ups vertikale KI-Agenten installieren, abgestimmt auf Best Practices, denen auch Accelerator und Risikokapitalgeber folgen.

Victor Pizzoni, Board Member, verantwortlich für Corporate Affairs kommentierte:

"Mit HUI v3 schließen wir eine strukturelle Lücke, an der Technologiegiganten wie Meta (dem es nie gelungen ist, seine Community dazu zu bewegen, Workplace zu nutzen) und Microsoft (dem es nie gelungen ist, das Gegenteil zu erreichen, nämlich seine MS Office-Suite nach der Übernahme mit LinkedIn zu verknüpfen) in der Vergangenheit gescheitert sind: die nahtlose Verbindung der betrieblichen Effizienz von HUI.Desk mit dem relationalen Netzwerk des HUI.play-Ökosystems. Darüber hinaus optimiert unsere neue Finance-App die Unternehmensabläufe, beseitigt die durch Tabellenkalkulationen bedingten Fragmentierungen und automatisiert die Workflows für Fundraising und Investor Relations."

HUI Version 4: Start-ups mit einem einzigen Gründer und der "Native Crypto"-Ansatz

Das Unternehmen hat das Framework für die kommende Version HUI v4, die in den vergangenen 12 Monaten entwickelt wurde, bereits vorgestellt. Diese Version der nächsten Generation ermöglicht hochgradig skalierbare Start-ups mit nur einem Gründer, der komplexe Abläufe mithilfe mehrerer, von HUI koordinierter KI-Agenten allein verwaltet. Verschiedene Plattformen darunter Web-, Mobil-, Desktop-, Smart-Speaker- und Smart-TV-Apps werden dafür bereitgestellt.

Im Bereich Digital Assets baut das Ökosystem auf jahrelangen Peer-to-Peer-Transaktionen auf, die durch den HUI Coin ermöglicht werden. Um der hohen Nachfrage seitens der Nutzer und institutionellen Aktionäre gerecht zu werden, hat HUI offiziell die bevorstehende Einführung seines Unternehmens-Utility-Tokens angekündigt, der in Kürze an einer großen, weltweit führenden Kryptobörse notiert werden soll (bleiben Sie dran).

Alessandro Pacciana, Investor Relations bei HUI S.p.A., meinte:

"Unsere Roadmap (an der unser großartiges, dezentrales Team aus Technik- und Business-Talenten in Italien, Großbritannien, Indien, der Ukraine, dem Fernen Osten und den USA seit Jahren arbeitet) positioniert HUI als das maßgebliche Betriebssystem für die globale VC- und Startup-Bewegung und knüpft damit an den Paradigmenwechsel an, den Microsoft Office in den 1990er Jahren für PCs bewirkt hat. Die bevorstehende Notierung unseres Utility-Tokens an einer großen globalen Börse, die parallel zu unserer Konsolidierung des öffentlichen Aktienkapitals in Wien erfolgt, stellt einen wichtigen Wendepunkt für die Realisierung der Werte unseres dezentralen Ökosystems dar: Bleiben Sie dran."

Über HUI S.p.A.

HUI S.p.A. ist die weltweit erste integrierte SuperApp- und SaaS-Plattform, die an der Wiener Börse notiert ist. HUI ist aus dem Enry's Island-Ökosystem entstanden und basiert auf dem Enry's Model. Die Plattform vereint alle Funktionen in den Bereichen Unternehmensführung, Zusammenarbeit, Finanzen, Networking und Blockchain, die das internationale Start-up- und Venture-Capital-Ökosystem benötigt, in einer einheitlichen Softwareumgebung.

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