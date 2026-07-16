Hamburg (ots) -AW Architektur & Wohnen stellt außergewöhnliche Feriendomizile vor und zeigt, wie aus individuellen Wohnträumen inspirierende Rückzugsorte entstehenOb eine designverliebte Villa in Andalusien, ein restauriertes Steinhaus in der Bretagne, ein schwimmendes Tiny House vor der spanischen Küste oder ein Refugium inmitten jahrhundertealter Olivenhaine Apuliens: Das aktuelle AW Special "Ferienimmobilien" versammelt außergewöhnliche Domizile an den schönsten Orten Europas. Die vorgestellten Häuser verbinden Architektur, Interior Design und Gastlichkeit auf besondere Weise - und zeigen, wie aus individuellen Wohnideen echte Sehnsuchtsorte werden.Das Special erscheint als Beilage der aktuellen Ausgabe von AW Architektur & Wohnen (6/2026) und ist ab sofort erhältlich. Die Redaktion führt ihre Leserinnen und Leser zu besonderen Ferienimmobilien in Europa - von Andalusien und Portugal über die Bretagne und Apulien bis nach Deutschland, wo unter anderem ein Friesenhaus auf Amrum, ein historisches Gutshaus im Oberallgäu und ein Feriendomizil am Tegernsee vorgestellt werden.Neben eindrucksvollen Reportagen gewährt das Special Einblicke in die Entstehung der Häuser, die Ideen ihrer Eigentümerinnen und Eigentümer sowie die Herausforderungen bei Umbau und Gestaltung. Ergänzt werden die Porträts durch ausgewählte Einrichtungsideen und Produktempfehlungen, die den Stil der jeweiligen Immobilie aufgreifen und Inspiration für das eigene Zuhause bieten.Karen Hartwig, Chefredakteurin AW Architektur & Wohnen, sagt: "Die vorgestellten Ferienimmobilien sind weit mehr als Urlaubsorte. Sie zeigen, wie Architektur, Interior Design und Landschaft zu einem stimmigen Gesamterlebnis verschmelzen und liefern zugleich Inspiration für das eigene Zuhause."Mit dem Special "Ferienimmobilien" zeigt AW Architektur & Wohnen, wie aus persönlichen Wohnvisionen außergewöhnliche Rückzugsorte entstehen. Zugleich bietet das Heft praktische Hinweise für alle, die die vorgestellten Orte selbst erleben möchten.Wir senden Ihnen das Special auf Anfrage gern zu.Über den Jahreszeiten VerlagWie kein anderes Medienhaus versteht es der Jahreszeiten Verlag, mit seinen starken Marken und hochwertigen Inhalten die schönen Dinge im Leben zu kuratieren und einzigartige Luxuslebenswelten zu kreieren. Mit Leidenschaft, Kompetenz und dem feinen Gespür für Luxus, Food, Design und Travel hat er über Jahrzehnte bewiesen, wie er treue Communities aufbaut und erweitert. Die Medienmarken überzeugen mit journalistischer Qualität und nachhaltigen Werten - heute, morgen und in Zukunft.Pressekontakt:Kirsten Hedinger, Hedinger Communications GmbH, Gaußstraße 126, 22765 Hamburg,Fon 040/421011-12, E-Mail: Hedinger@Hedinger-PR.deOriginal-Content von: Architektur & Wohnen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58476/6315638