Kontron meldet für ihre Bahnsparte Kontron Transportation einen bedeutenden Langfristauftrag. Das Unternehmen hat einen bestehenden Rahmenvertrag mit einem europäischen Bahnbetreiber verlängert. Der Vertrag umfasst Wartungs-, Service- und Cybersecurity-Leistungen bis Ende 2035 und besitzt zudem eine Verlängerungsoption bis 2040. Das Gesamtvolumen liegt bei knapp 100 Millionen Euro. Für Kontron ist der Abschluss weit mehr als ein klassischer Servicevertrag. Er sichert langfristig wiederkehrende Umsätze und bestätigt die starke Marktposition des Unternehmens im europäischen Bahnkommunikationsmarkt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin