Die Börsenampeln zeigen unverändert Grün. Sowohl die Trendstärke als auch die Marktbreite signalisieren an den großen Aktienmärkten weiteren Rückenwind. In diesem Umfeld gewinnt ein KI-Infrastrukturanbieter besondere Aufmerksamkeit. Ungebrochene Nachfrage, neue Produkte und ein bullishes Chartbild nähren jetzt die Renditefantasie für die nächste Aufwärtswelle.Wer am Milliardenboom der Künstlichen Intelligenz teilhaben will, kommt an einem Technologiekonzern kaum vorbei. Das Unternehmen nimmt im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär