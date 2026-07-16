Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 16.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Wenn nationale Sicherheit in den Vorstandsetagen ankommt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
16.07.2026 10:45 Uhr
328 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Technologie-Werte rutschen weiter ab

DJ MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Technologie-Werte rutschen weiter ab

DOW JONES--Mit der erwarteten Zurückhaltung sind die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag in den Handel gestartet. Der DAX fällt um 0,5 Prozent auf 24.866 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,3 Prozent nach auf 6.244 Punkte. "Die aktuellen Themen gehen eigentlich alle an Europa, und vor allem am DAX, vorbei", sagt ein Händler. Der Iran-Krieg betreffe nur einige Öl-Aktien, das Technologie-Thema sei in Europa völlig unterrepräsentiert.

In Asien hatte sich der Kursrutsch der KI-nahen Technologieaktien fortgesetzt. Seit den Quartalszahlen und dem Ausblick von IBM hatten sich die Abgaben massiv verstärkt. Unter Abgabedruck standen in den USA am Vortag auch Unternehmen, die unter umgeschichteten Infrastruktur-Budgets leiden, wie Dell mit fast 10 Prozent Kurseinbruch. Profiteure auch im US-Technologie-Bereich waren hingegen die Software- und Konsum-orientierten Unternehmen wie Microsoft und Apple. Die Schwergewichte stützten den Markt mit bis zu 4 Prozent Plus.

Auch starke Zahlen von Taiwans Chip-Hersteller TSMC stellen sich dem nicht entgegen. Deren Aktien legten in Taiwan lediglich um 1,8 Prozent zu, obwohl die operative Marge auf 60,3 nach 49,6 Prozent im Vorjahr stieg und der Gewinn rund 13 Prozent über den ohnehin hohen Erwartungen lag. Auf Kundenseite zeigen sich jedoch erste Signale, dass Preise nicht mehr durchsetzbar sind: So ging der Umsatz im Smartphone-Bereich um 4 Prozent zurück. Im DAX fallen Infineon um weitere 2,1 Prozent.

Auch bei ABB geht es um 3,1 Prozent nach unten trotz Rekordzahlen. Der Schweizer Industriekonzern ist stark im Ausbau von KI-Datencentern engagiert. Entsprechend wird er von der globalen Gewinnmitnahmewelle belastet. Dazu kauft ABB für 5,5 Milliarden Dollar die britische Rotork. Deren Aktien haussieren um knapp 67 Prozent.

Andere Ausrüster von Daten-Zentren geben ebenfalls nach, so Schneider Electric um 1,6 Prozent. STMicro verlieren 3,4 Prozent. ASML erholen sich dagegen von den Vortagsverlusten um 1 Prozent.

Delivery Hero werden von Uber übernommen. Der Preis von 41,50 Euro entspricht den erhöhten Markterwartungen, die Delivery-Aktie gibt 1 Prozent ab. Großaktionär Prosus (+0,2%) hat bereits die Andienung aller seiner Anteile zugesagt.

Um 0,8 Prozent höher geht es bei Novo Nordisk nach der EU-Zulassung von Wegovy in Form von Pillen und als Injektions-Pen. Damit öffne sich der gesamte europäische Markt für die Produkte. Zweifel daran habe es allerdings nicht gegeben, da die Pille bereits in den USA und Großbritannien erhältlich ist.

Um 1,8 Prozent nach oben geht es mit den Aktien von Schaeffler. Der Autozulieferer ist von der UBS von der "Sell"-Empfehlung befreit und auf "Neutral" hochgesuft worden. Dies führe zu kurstreibenden Short-Eindeckungen, heißt es im Handel. Schaeffler sind damit die stärkste Aktie im Autosektor, der sich wenig verändert zeigt. Nur der französische Zulieferer Valeo hält noch mit 2,0 Prozent Plus mit.

Die Aktie von Circus bricht um 52,6 Prozent ein, nachdem das Robotik- und KI-Unternehmen die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 deutlich gesenkt hat. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag   +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50      6.244,46  -0,3   -21,12    6.265,58      7,8 
Stoxx-50        5.365,40  -0,4   -20,29    5.385,69      9,1 
DAX          24.865,57  -0,5  -133,96    24.999,53      1,5 
MDAX          31.962,91  -0,4  -137,84    27.039,42      4,4 
TecDAX         3.783,19  -0,7   -26,50    3.091,28      4,4 
SDAX          18.246,77  -0,1   -15,36    13.062,07      6,2 
FTSE          10.460,74  -0,5   -55,18    10.515,92      5,3 
CAC           8.331,22  -0,6   -51,21    8.382,43      2,2 
SMI          14.195,19  -0,8  -112,12    14.307,31      7,0 
ATX           6.453,30  -0,3   -18,25    6.471,55      21,1 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:20 Uhr 
EUR/USD          1,1472  +0,1   0,0009     1,1463     1,1435 
EUR/JPY          185,91  +0,0   0,0100      185,9    185,4800 
EUR/CHF          0,9243  +0,2   0,0014     0,9229     0,9225 
EUR/GBP          0,8475  +0,1   0,0010     0,8465     0,8482 
USD/JPY          162,05  -0,1  -0,1300     162,18    162,1700 
GBP/USD          1,3534  -0,0  -0,0005     1,3539     1,3477 
USD/CNY          6,767  -0,0  -0,0012     6,7682     6,7685 
USD/CNH          6,7679  0,0  -0,0002     6,7681     6,7714 
AUS/USD          0,6998  -0,1  -0,0008     0,7006     0,6996 
Bitcoin/USD      64.085,14  -1,3  -865,85    64.950,99   65.365,65 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         79,51  -0,1   -0,09      79,6 
Brent/ICE         84,63  -0,4   -0,32      84,95 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.027,79  -0,8   -32,62    4.060,41 
Silber           56,74  -1,8   -1,03      57,77 
Platin         1.650,74  -1,4   -23,42    1.674,16 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 16, 2026 04:11 ET (08:11 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Markt die versteckten Gewinner entdeckt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.