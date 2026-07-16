Loop Engineering klingt komplex - ist es aber nicht. Wer der KI klare Ziele statt detaillierter Anweisungen gibt, spart Zeit. Was das konkret bedeutet und wo die Risiken liegen, erfährst du im Podcast t3n MeisterPrompter. KI-Chatbots wie ChatGPT oder Claude kennen die meisten: Du gibst einen Prompt ein, bekommst eine Antwort, korrigierst, fragst nach. Dieses Ping-Pong kostet Zeit. Loop Engineering soll das obsolet machen. Was ist Loop Engineering? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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