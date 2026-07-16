Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 16.07.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 29.856 Punkten. Der Index formatierte das Tageshoch am Morgen. Von hier aus gaben die Notierungen zunächst moderat nach. Der Nasdaq schaffte es sich gegen Mittag zu stabilisieren. Bis zum Nachmittag ging es in einer engen Box seitwärts. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag gaben die Notierungen auf breiter Front nach. Es ging dynamisch und mit Momentum abwärts. Erst am Abend konnte sich der Index stabilisieren und nachfolgend erholen. Die Erholungsbewegung ging bis zum Handelsschluss über die 29.500 Punkte-Marke.

- Nasdaq 100 WKN A0AE1X - ISIN US6311011XXX - Ticker: US100

?? Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Der Nasdaq 100 scheiterte erneut an der wichtigen SMA200 im 4-Stunden-Chart und bleibt kurzfristig technisch angeschlagen.

Ein Anstieg über 29.787 Punkte könnte die Tür in Richtung 30.000 Punkte und darüber hinaus öffnen.

Fällt der Index dagegen wieder unter die SMA200 und die SMA50, steigt das Risiko einer Ausweitung der Korrektur bis in den Bereich um 29.120 Punkte.

Der Nasdaq 100 startete gestern bei 29.856 Punkten in den Handel und markierte bereits am Vormittag das Tageshoch. Anschließend setzte eine schrittweise Konsolidierung ein, ehe sich der Index zur Mittagszeit stabilisieren konnte. Bis zum Beginn des US-Kassahandels bewegte sich der Technologieindex in einer engen Seitwärtsrange.

Mit Eröffnung der Wall Street kam jedoch deutlicher Verkaufsdruck auf. Der Nasdaq 100 verlor dynamisch an Wert und fiel bis auf 29.222 Punkte zurück. Erst am Abend setzte eine Erholung ein, die den Index zum Handelsschluss wieder über die Marke von 29.500 Punkten führte.

Rückblick auf den Handelstag

Kennzahl 15.07. 14.07. Tageshoch 29.887 29.739 Tagestief 29.222 29.367 Tagesschluss 29.526 29.609 Handelsspanne 665 Punkte 372 Punkte

Die erhöhte Volatilität verdeutlicht, dass Anleger aktuell zwischen positiven Unternehmenszahlen und einer vorsichtigeren Marktstimmung abwägen.

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 16.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart zeigte sich zunächst ein konstruktives Bild. Der Nasdaq 100 konnte sich am Vormittag oberhalb der SMA20 (29.580 Punkte) behaupten. Im Verlauf des Nachmittags wurden jedoch gleich mehrere wichtige gleitende Durchschnitte unterschritten:

SMA20: 29.580 Punkte

SMA50: 29.570 Punkte

SMA200: 29.514 Punkte

Zum Handelsschluss gelang immerhin eine Erholung bis an die SMA50 und SMA200. Entscheidend wird nun sein, ob der Index heute auch die SMA20 zurückerobern kann. Gelingt ein bestätigter Stundenschluss oberhalb dieser Marke, verbessern sich die kurzfristigen Aussichten deutlich. Dann rücken zunächst die Bereiche um 29.795 bis 29.810 Punkte sowie anschließend 30.065 bis 30.080 Punkte in den Fokus. Scheitert der Nasdaq 100 dagegen erneut und fällt nachhaltig unter die SMA200 zurück, könnten die nächsten Unterstützungen bei 29.120 bis 29.105 Punkten sowie 28.840 bis 28.825 Punkten angelaufen werden....

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