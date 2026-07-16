DAX Prognose für Donnerstag, 16.07.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.071 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte vorbörslich bereits das Tageshoch. Mit Aufnahme des Xetra Handels ging es mit Dynamik und mit Momentum abwärts. Erst im Bereich der 24.841 Punkte-Marke konnte sich der DAX stabilisieren und nachfolgend wieder aufwärtslaufen. Bis zum Mittag waren die Verluste wieder kompensiert. Es ging nachfolgende in einer Box seitwärts weiter, die im Handelsverlauf kleiner geworden ist. Im Handel gestern wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich setzte sich die Seitwärtsbewegung weiter fort. DAX ging bei 25.004 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

DAX Aktuell: Die Zone um 25.000 Punkte bleibt kurzfristig die entscheidende Richtungsmarke. Ein Ausbruch darüber könnte die Erholung beschleunigen.

Die Zone um 25.000 Punkte bleibt kurzfristig die entscheidende Richtungsmarke. Ein Ausbruch darüber könnte die Erholung beschleunigen. DAX Prognose: Solange der Index unter SMA20 und SMA50 notiert, bleibt das kurzfristige Chartbild leicht bärisch. Erst oberhalb von 25.225 bis 25.257 Punkten würde sich das Bild deutlich aufhellen.

Solange der Index unter SMA20 und SMA50 notiert, bleibt das kurzfristige Chartbild leicht bärisch. Erst oberhalb von 25.225 bis 25.257 Punkten würde sich das Bild deutlich aufhellen. Handelstag: Die Wahrscheinlichkeit spricht mit 55% leicht für eine Fortsetzung der Konsolidierung, während die erwartete Tagesrange zwischen 24.737 und 25.285 Punkten liegt.

Der DAX startete gestern bei 25.071 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte bereits vor Xetra-Eröffnung sein Tageshoch. Anschließend dominierten die Verkäufer das Geschehen. Mit hohem Momentum fiel der Index bis auf 24.841 Punkte, wo eine Stabilisierung einsetzte.

Im weiteren Handelsverlauf konnten die Verluste vollständig aufgeholt werden. Allerdings fehlte den Käufern anschließend die Kraft für einen nachhaltigen Ausbruch. Der DAX pendelte bis zum Handelsende in einer immer enger werdenden Seitwärtsrange und schloss den Xetra-Handel mit einem leichten Minus. Nachbörslich setzte sich diese Konsolidierung fort.

Der DAX beendete den Handelstag bei 25.004 Punkten.

DAX Aktuell: Gewinner und Verlierer im Überblick

Per Xetra-Schluss vom 15.07.2026 notierten 26 DAX-Werte im Plus, während 14 Aktien Verluste verzeichneten.

Größte Gewinner

Heidelberg Materials: +4,08%

Volkswagen Vz.: +3,41%

Scout24: +3,00%

Größte Verlierer

Infineon: -4,80%

BASF: -2,75%

Bayer: -2,73%

Rückblick der DAX-Handelsspanne

Kennzahl 15.07.2026 Tageshoch 25.082 Tagestief 24.841 Xetra-Schluss 25.000 Tagesschluss 25.004 Handelsspanne 241 Punkte

...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.