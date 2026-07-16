Frankfurt (ots) -Neue Europäische Studie zeigt: Die Rolle von Kosmetik wandelt sich - Die Pflege des Äußeren bleibt wichtig, Gesundheit und Wohlbefinden rücken mehr in den Fokus.Warum gehören Shampoo, Zahnpasta oder Gesichtscreme für die meisten Menschen in Europa ganz selbstverständlich zum Alltag? Geht es dabei allein um gutes Aussehen? Oder stecken andere Motive dahinter? Die aktuelle pan-europäische Verbraucherstudie "Beauty & Beyond" von Cosmetics Europe zeigt: Kosmetik- und Körperpflegeprodukte sind zunehmend Teil eines an Gesundheit orientierten Lebensstils. Die Produkte stärken Selbstvertrauen und Wohlbefinden, fördern die aktive gesellschaftliche Teilhabe und werden von vielen Menschen bewusst verwendet, um auch im Alter gesund zu bleiben.Menschen in Europa nutzen mehr als 8 Kosmetikprodukte am TagDie Nutzungszahlen von Kosmetikprodukten sprechen eine deutliche Sprache: So greifen die Menschen in Europa täglich im Schnitt auf mehr als 8 Kosmetikartikel zurück und verwenden wöchentlich mehr als 14 Produkte. Für Westeuropa liegen die Zahlen mit durchschnittlich mehr als 9 Produkten sogar noch etwas höher. Ein Großteil davon ist fester Bestandteil etablierter Pflegeroutinen: 91 % der Deutschen sagen, dass sie eine feste Pflegeroutine haben und liegen damit gleichauf mit dem europäischen Durchschnitt.Mit Kosmetik gut vorbereitet in den Tag - für Arbeit, Ausbildung und soziale KontakteDie Studie macht außerdem deutlich, welchen Stellenwert Pflegeroutinen im Alltag haben. So sagen 75 % der Deutschen, dass eine persönliche Pflegeroutine ihnen hilft, sich sauber, wohl und bereit für den Tag zu fühlen. Pflege wirkt sich dabei nicht nur auf das persönliche Wohlbefinden aus, sondern auch auf die gesellschaftliche Teilhabe. Für 65 % stärkt die Pflegeroutine das Selbstbewusstsein - sei es bei der Arbeit, in der Ausbildung oder im sozialen Umfeld. 76 % geben an, dass sie produktiver sind, wenn sie sich wohl und selbstbewusst fühlen.Gesundheit beginnt im Alltag bei der täglichen PflegeroutineDas Thema Gesundheit und wie man sie im Alter erhält, spielt für die Menschen eine immer größere Rolle. Für 85 % der deutschen Studienteilnehmer hat die tägliche Pflegeroutine einen sehr großen Einfluss auf ihr tägliches Wohlbefinden und auch darauf, wie sie gesund altern.Einzelne Produktkategorien werden eindeutig mit gesundheitlicher Prävention verbunden, die sich langfristig positiv auf die körperliche Gesundheit auswirken kann:- 95 % sehen Mundpflege als wichtigen Beitrag zur Vorbeugung von Karies und zum Erhalt der Mundgesundheit.- 90 % verbinden Hautpflege mit dem langfristigen Schutz der Haut.- 69 % nutzen Sonnenschutz ausdrücklich auch zum Schutz vor langfristigen Hautschäden und gesundheitlichen Risiken.Aber auch Produkte aus den Bereichen dekorative Kosmetik oder Duft spielen eine Rolle, wenn es um das Wohlbefinden geht und zahlen damit auch auf die Gesundheit ein:- 75 % finden, dass Duft nicht nur dafür da ist, gut zu riechen, sondern sich positiver zu fühlen und seine Persönlichkeit auszudrücken.- 73 % nehmen Make-up nicht nur dazu, um gut auszusehen, sondern um selbstbewusster zu sein und das auch zu zeigen.Besonders bemerkenswert: 94 % sind überzeugt, dass das Wissen über einfache tägliche Pflegeroutinen dazu beitragen kann, das Wohlbefinden zu verbessern, gesunde Gewohnheiten zu fördern und gesund zu altern."Körperpflege ist für Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland und Europa eine unverzichtbare tägliche Routine. Nicht nur um gut auszusehen. Kosmetikprodukte gehören heute zu einem gesunden Lebensstil dazu. Sie unterstützen die Menschen dabei, ihren Alltag selbstbewusst zu gestalten und ihre Gesundheit bis ins Alter zu erhalten", so Dr. Anika Burkard, Bereichsleiterin des Kompetenzpartners Schönheitspflege im Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V. (IKW).Mehr zur Studie gibt es unter www.ikw.org und bei Cosmetics Europe unter https://ots.de/FuSVJo.Über die StudieFür die Studie "Beauty & Beyond" befragte das Marktforschungsinstitut Ifop im Auftrag von Cosmetics Europe 6.001 Verbraucherinnen und Verbraucher in zehn europäischen Ländern, darunter Deutschland. Untersucht wurde die Bedeutung von Kosmetik- und Körperpflegeprodukten für Alltag, Wohlbefinden, gesellschaftliche Teilhabe und gesundes Altern.Pressekontakt:Karen KumposchtBereichsleiterin Kommunikation und ITIndustrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V.Mainzer Landstraße 55, 60329 Frankfurt am MainT +49.69.2556-1331 / F +49.69.237631 / kkumposcht@ikw.org /www.ikw.org / www.linkedin.com/company/ikwOriginal-Content von: Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V. (IKW), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51480/6315697