Eine erneute Sektorrotation, nach den ASML-Ergebnisse gestern, in der das Geld in die Magnifizenz 7 floss. Ein Blick auf drei Konzerne verrät, dass Auslöser für die Euphorie die Schulden sind. Hyperscaler leihen sich gerade so viel Geld wie nie zuvor. Noch vor zwei Jahren hätte ein derartiger Schuldenberg als Alarmsignal gegolten. Heute entscheidet er über die Marktdominanz, denn Geld leihen wird teurer, vor allem, wenn man ein schlechteres Rating ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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