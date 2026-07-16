PayPal ist nach Berichten über ein mögliches Übernahmeangebot von Stripe und dem Finanzinvestor Advent International förmlich explodiert. Der Zahlungsdienstleister befand sich zuvor in einem Abwärtstrend, jetzt steht die Aktie direkt an einer wichtigen Widerstandszone. Übernahmefantasie treibt den Kurs Laut übereinstimmenden Insiderberichten planen der Zahlungsdienstleister Stripe und der Finanzinvestor Advent International eine Übernahme von PayPal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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