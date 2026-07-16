Adam Riese, der Digitalversicherer der W&W-Gruppe, übernimmt den gesamten Vertragsbestand der Neodigital Versicherung AG in den Sparten Schaden/Haftpflicht/Unfall. Das haben die Unternehmen am Donnerstagvormittag angekündigt. Neodigital wird künftig nicht mehr als Risikoträger fungieren. Adam Riese, der Digitalversicherer der W&W-Gruppe, übernimmt im Rahmen einer strategischen Zusammenarbeit den gesamten Versicherungsbestand in den Sparten Schaden/Haftpflicht/Unfall (SHU) der Neodigital Versicherungs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact