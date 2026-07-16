Mainz (ots) -
Woche 30/26
So., 19.7.
21.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026
Bitte Ergänzungen beachten:
Spanien - Argentinien
Finale
Kommentator: Oliver Schmidt
(Bitte auch für die Wiederholung um 1.55 Uhr beachten.)
Woche 32/26
So., 2.8.
19.30 Terra X
Das Drama der Superyacht Bayesian
Bitte Korrektur beachten:
Film von Rosemary Cafferkey
Bitte streichen: Carlo Massarella
(Bitte auch für die Wiederholung am Fr., 7.8.2026, um 2.00 Uhr beachten.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6315753
Woche 30/26
So., 19.7.
21.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026
Bitte Ergänzungen beachten:
Spanien - Argentinien
Finale
Kommentator: Oliver Schmidt
(Bitte auch für die Wiederholung um 1.55 Uhr beachten.)
Woche 32/26
So., 2.8.
19.30 Terra X
Das Drama der Superyacht Bayesian
Bitte Korrektur beachten:
Film von Rosemary Cafferkey
Bitte streichen: Carlo Massarella
(Bitte auch für die Wiederholung am Fr., 7.8.2026, um 2.00 Uhr beachten.)
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