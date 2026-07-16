Die wiederkehrenden Finanzierungsprobleme der NATO könnten angeblich durch dieses neue, international gesteuerte Geldinstitut gelöst werden, schrieb dazu etwa auch die Lobbying-Organisation Atlantic Council. Indem sie Risiken für Geschäftsbanken übernimmt, würde die DSRB den Nationen ermöglichen, die Verteidigungsproduktion deutlich zu steigern und sicherzustellen, dass Lieferketten auf moderne Sicherheitsanforderungen vorbereitet sind. Mit kollektiver Unterstützung der Verbündeten könnte D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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