Hamburg (ots) -Souverän auftreten vor Mikrofon und Kamera - Ein Medien- und Kommunikationstraining im TV-Studio der dpaWie bereite ich mich gut auf einen Medienauftritt vor? Wie agiere ich vor Mikrofon und Kamera souverän und sympathisch? Wie meistere ich schwierige und provozierende Fragen im Interview? Viele Fehler lassen sich durch eine gute Vorbereitung und ein professionelles Medien- und Kommunikationstraining vermeiden. In dieser Schulung im TV-Studio der dpa in Berlin werden Sie im kleinen Kreis optimal für Ihren öffentlichen Auftritt vorbereitet.Die frühere ARD-Moderatorin (Tagesschau und Plusminus) und erfahrene Medientrainerin Dr. Katrin Prüfig trainiert mit Ihnen die Herausforderungen im Umgang mit Journalistinnen und Journalisten: Von der Anfrage der Redaktion oder des Bloggers bis zum erfolgreichen Interview oder Statement. Sie können diesen Medienkontakt an vielen Stellen mitgestalten und dann sicher vor Mikrofon und Kamera auftreten.Den Medienkontakt aktiv mitgestalten und vor Kamera und Mikrofon sicher und überzeugend agierenIm Training mit Dr. Katrin Prüfig geht es zunächst um die gezielte Vorbereitung auf ein Interview, das "Aushandeln" von Rahmenbedingungen mit den Journalisten und die Vorbereitung von guten Botschaften. Im Mittelpunkt steht dann die Praxis: Varianten von Interviews mit Journalistinnen oder Journalisten, mal recherchierend-informativ, mal kritisch-konfrontativ. Diese Situationen aktiv mitzugestalten (und nicht nur jede Frage höflich bedienen zu wollen) ist ein wichtiges Trainingsziel. In diesem Training schaffen wir ein vertrauliches Umfeld, in dem alle Teilnehmenden offen und sicher agieren können.Sie profitieren dabei auch von der professionellen Umgebung des Aufnahmestudios der dpa in Berlin. Sie erleben dort authentische Studioumgebung, werden "verkabelt" und nutzen die vorhandene Studiobeleuchtung und Aufnahmetechnik. Videoanalyse und konstruktives Feedback stärken Sie darin, sich künftig in vergleichbaren Situationen sicherer zu fühlen.Programm:- Check-in: Warm up, Ziele und Erwartungen der Teilnehmenden- Input: Chancen nutzen und Botschaften setzen im Medienkontakt - Warum es kurz, knackig und verständlich sein muss- Praxis: Format Statement (z. B. Mittagsmagazin, n-tv) - Aufzeichnung, Analyse, Feedback zur persönlichen Wirkung, Sprache, Körpersprache, Blickkontakt, Stimme und Stimmführung, Verständlichkeit und Kernbotschaften- Interaktiv: Zutaten guter Kommunikation - So machen Sie Ihre Botschaften attraktiv!- Praxis: Format Kurzinterview / Zoom-Interview - Aufzeichnung, Analyse, Feedback- Input: "Fallschirme" für schwierige Gespräche- Praxis: Format Interview oder Schaltgespräch mit kritischen Fragen (TV, Podiumsveranstaltungen) - Aufzeichnung, Analyse, Feedback- Input: Zeitinseln schaffen ... So starten Sie sortiert und sicher in Ihre Antwort- Input: Tipps für Mimik, Körpersprache, Outfit und Make-up- Check-out: Offene Fragen, Feedback, AbschlussKey Facts- Termin: Donnerstag, 29. Oktober 2026, 10:00 - 17:00 Uhr- Präsenz-Workshop im Studio der dpa in Berlin- Teilnahmegebühr: 1.290 Euro zzgl. MwSt. / 1.535,10 Euro inkl. MwSt.- Veranstalter: dpa-Akademie- Begrenzte Teilnahmeplätze! Anmeldung empfohlen bis spätestens 1. Oktober 2026- Gruppengröße: mindestens fünf, maximal sechs Teilnehmende. Bei Nichterreichen der Mindestgruppengröße bis zum 1. Oktober 2026 behalten wir uns die Absage oder Verschiebung dieser Veranstaltung vor.Stornierung: kostenfrei möglich bis 1. Oktober 2026Dieses Training richtet sich an die Geschäftsführungs- und Vorstandsebene in Unternehmen, Verbänden und Organisationen. Es ist ebenfalls für Presse- bzw. Kommunikationsverantwortliche und Fachexpertinnen und -experten geeignet. Praxiserfahrung oder Routine im Umgang mit Journalisten und redaktionellen Formaten ist nicht erforderlich.Ihre Trainerin Dr. Katrin Prüfig (https://www.die-medientrainer.de/)ist seit 2015 Certified Media Trainer und eine von nur wenigen zertifizierten Medientrainern in Deutschland. Ihr Studium in Kommunikation hat sie 2020 um einen Master in Neurowissenschaften ergänzt. Thema: Das Charisma der Stimme. Seit 2025 ist sie zudem zertifizierte Voice Profilerin. Katrin Prüfig hat fast drei Jahrzehnte als Journalistin, Reporterin und Moderatorin gearbeitet und ist seit 2002 als Kommunikations- und Medientrainerin im In- und Ausland tätig. Bis 2014 moderierte die engagierte Journalistin die Tagesschau in der ARD und auf Tagesschau 24 und stand für die Wirtschaftsmagazine "markt" und "Plusminus" vor der Kamera. Ihr Buch zum Thema: Workbook Medientraining, erschienen 2018 im Verlage Schäffer-Poeschl.Pressekontakt:Marcus HeumannLeiter dpa-AkademieTelefon: +49 40 4113 - 32845E-Mail: akademie@dpa.comOriginal-Content von: dpa-Akademie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/6315783