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H.I.G. Realty gründet Highground, eine deutsche Wohnimmobilien-Plattform mit einem Volumen von 1 Milliarde Euro



16.07.2026 / 12:05 CET/CEST

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LONDON, 16. Juli 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital ("H.I.G."), ein führender globaler Anbieter alternativer Investments mit einem verwalteten Kapital von 75 Milliarden US-Dollar, freut sich bekannt zu geben, dass eines seiner verbundenen Unternehmen Highground Living ("Highground" oder das "Unternehmen") gegründet hat - eine neu geschaffene deutsche Wohnimmobilienplattform mit einem Volumen von 1 Milliarde Euro und Hauptsitz in Berlin. Highground entsteht durch die Zusammenführung vorhandener H.I.G.-Beteiligungen und -Aktivitäten im Raum Berlin, parallel zu einer neuen Investition in ein hochwertiges Wohnimmobilienportfolio im Wert von 450 Millionen Euro in Leipzig und Dresden. Highground verbindet institutionelles Eigentum mit einer erfahrenen lokalen Betriebsplattform und schafft so ein skalierbares Wohnimmobiliengeschäft, dessen Schwerpunkt auf der Verbesserung der Wertentwicklung der Objekte liegt und das gleichzeitig hochwertigen Wohnraum in den stärksten städtischen Märkten Deutschlands bereitstellt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin beabsichtigt, sowohl sein Portfolio als auch seine operative Plattform im Laufe der Zeit auszubauen, gestützt durch Deutschlands Position als einer der größten Wohnimmobilienmärkte Europas sowie durch die strukturelle Wohnungsknappheit, die robuste Nachfrage und das begrenzte neue Angebot. H.I.G. ist der Ansicht, dass diese langfristigen Fundamentaldaten ein attraktives Umfeld für weitere Investitionen und das Wachstum der Plattform bieten. Riccardo Dallolio, Geschäftsführer und Leiter von H.I.G. Realty Europe in London, erklärte: "Highground markiert einen wichtigen Meilenstein für die europäische Wohnimmobilienstrategie von H.I.G. Realty. Wir haben den deutschen Wohnimmobilienmarkt als einen unserer Märkte mit hoher Überzeugung identifiziert und eine skalierbare Plattform aufgebaut, um die aktuellen Marktchancen zu nutzen." Stelios Theodosiou, Geschäftsführer bei H.I.G. Realty in Europa, erklärte: "Highground bietet eine institutionelle operative Plattform, die durch aktives Asset-Management und diszipliniertes Portfoliowachstum langfristigen Wert schaffen kann. Wir freuen uns darauf, das Managementteam bei der Expansion des Unternehmens auf dem deutschen Wohnimmobilienmarkt zu unterstützen." Informationen zu H.I.G. Capital H.I.G. ist eine weltweit führende Gesellschaft für alternative Anlagen mit einem verwalteten Kapital von 75 Milliarden US-Dollar.* Mit Hauptsitz in Miami und Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco und Stamford in den Vereinigten Staaten sowie internationalen Niederlassungen in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, Dubai und Hongkong ist H.I.G. darauf spezialisiert, mittelständischen Unternehmen Fremd- und Eigenkapital zur Verfügung zu stellen, und verfolgt dabei einen flexiblen, betriebsorientierten sowie wertsteigernden Ansatz: Die Eigenkapitalfonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen und Ausgliederungen von profitablen sowie leistungsschwachen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Fremdkapitalfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen unterschiedlicher Größenklassen, sowohl im Primärmarkt (direkte Kreditvergabe) als auch an den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet zudem eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft (BDC), WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in Aufwertungsobjekte, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf Investitionen mit Wertsteigerungspotenzial sowie Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor. Seit der Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. weltweit in mehr als 400 Unternehmen investiert und diese betreut. Das aktuelle Portfolio der Gesellschaft umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website hig.com . *Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und seinen verbundenen Unternehmen eingeworbenen Kapital. Kontakt:Riccardo Dallolio

Geschäftsführer

rdallolio@hig.com Stelios Theodosiou

Geschäftsführender Direktor

stheodosiou@hig.com H.I.G. Capital

10 Grosvenor Street

2. Stock

London W1K 4QB

Tel.: +44 (0) 207 318 5700

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