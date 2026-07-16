Big, bigger, BlackRock. Am Mittwoch geschah etwas, das selbst für die Wall Street ungewöhnlich ist: Der größte Vermögensverwalter meldet Zahlen und die Aktie schießt zeitweise um über +7% nach oben. BlackRock hat gerade eine Schallmauer durchbrochen, die es zuvor noch nie gab: 15,3 Billionen US$ verwaltetes Vermögen. Was dahintersteckt, verrät so einiges über die Zukunft der Finanzbranche. ETF-Gigant in seiner Blütezeit Es sind Zahlen, die die Dimensionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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