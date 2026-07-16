An den Aktienmärkten treffen derzeit starke fundamentale Argumente auf eine zunehmend anspruchsvolle Gemengelage. Während nachlassender Inflationsdruck in den USA zuletzt die Sorge vor einer kurzfristigen Zinserhöhung der Fed dämpfte, bleiben geopolitische Spannungen rund um den Iran und ein Ölpreis von zeitweise über 85 US$ ein Unsicherheitsfaktor. Gleichzeitig sorgt der KI-Boom insbesondere bei Technologiewerten weiterhin für Fantasie. Doch ausgerechnet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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