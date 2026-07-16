Vom Rekord-Börsengang zum Belastungstest. SpaceX rutscht unter 135 US-Dollar, und eine milliardenschwere Aktienwelle könnte für zusätzliche Kursrisiken sorgen. Die SpaceX-Aktie verlor am Mittwoch zwischenzeitlich 1,2 Prozent und fiel auf 134,50 US-Dollar, womit die Aktie unter ihren Ausgabepreis von 135 US-Dollar notierte. Geschlossen hat die Aktie 0,6 Prozent im Minus bei 135,2 US-Dollar. Vor einem Monat, am 16. Juni, hatte die Aktie noch ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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