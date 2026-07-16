Neue Marke auf Tax Tech Live 2026 präsentiert, wobei das Unternehmen seine KI-gestützte Vision vorstellt, um vertrauenswürdige, moderne KI-gestützte Steuersoftware zu bieten

Tax Systems, globaler Steuer- und Buchhaltungssoftwareanbieter, gab heute bekannt, dass sich das Unternehmen in Alphatax umbenennt, wodurch sich das Unternehmen an seiner Flaggschiff-Tax-Compliance-Lösung ausrichtet. Dies markiert die nächste Stufe seiner Entwicklung als AI-First-Technologieunternehmen.

Das Rebranding spiegelt die Ambitionen des Unternehmens wider, um die Arbeitsweise von Steuerfachleuten mithilfe vernetzter, KI-gestützter Technologie neu zu definieren. Als Alphatax bringt das Unternehmen Compliance, Daten, Governance und Intelligence in einer einzigen Plattform zusammen, was die Grundlagen für das weltweit erste Steuer-Betriebssystem schafft: eine vernetzte Umgebung, in der Steuerdaten, Entscheidungen und Urteile, Genehmigungen, Unterlagen und Nachweise zusammengeführt werden können.

Die neue Identität baut auf der starken Reputation von Alphatax auf, einer marktführenden Körperschaftsteuersoftware, die von Steuerfachleuten weltweit geschätzt wird. Die Zusammenführung des wachsenden Portfolios des Unternehmens unter einer Dachmarke wird den Kunden in den Bereichen Unternehmensbesteuerung, Pillar Two (OECD Steuersystem), Verrechnungspreise und Steuerberichterstattung ein besser vernetztes Erlebnis bieten.

Bruce Martin, CEO von Alphatax, der das Rebranding auf dem jährlichen Tax Tech Live Event des Unternehmens enthüllte, erläuterte: "Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Entwicklung unseres Unternehmens. Lange Zeit bezeichneten wir uns als Steuerberatungsunternehmen. Diese Beschreibung spiegelt nicht mehr vollständig wider, in welche Richtung wir uns als Unternehmen entwickeln. Die Compliance bleibt ein Kernbestandteil unseres Geschäfts, jedoch beim nächsten Kapitel geht es um künstliche Intelligenz: Unterstützung von Organisationen, um Steuern mit mehr Kontext, stärkeren Kontrollen und größerem Vertrauen schneller zu verarbeiten und zu verstehen.

"Viele unserer Kunden kennen uns bereits unter dem Namen Alphatax", ergänzte er. "Seit Jahrzehnten steht der Name für Vertrauen, Genauigkeit, Gründlichkeit und die Unterstützung von Steuerfachleuten, ihre Arbeit ordnungsgemäß zu erledigen. Er spiegelt sowohl die Grundlagen, auf denen dieses Unternehmen aufgebaut wurde als auch die Zukunft, die wir erschaffen wider: eine besser vernetzte, intelligente und proaktive Arbeitsweise damit Steuerteams zusammenarbeiten können."

Die Kunden erhalten während des Übergangs zur Marke Alphatax weiterhin die gleichen Produkte und die gleiche fachkundige Unterstützung.

Über Alphatax

Alphatax (ehemals Tax Systems), ein von Providence Equity Partners L.L.C. ("Providence") unterstütztes Unternehmen, ist ein Multi-Tax-Compliance-SaaS-Anbieter mit weltweit marktführenden Lösungen. Seine Lösungen digitalisieren Steuerprozesse, revolutionieren die Compliance-Abläufe und befähigen Steuerfachleute, bessere Möglichkeiten zu schaffen und wertvolle Erkenntnisse aus ihrer Steuerfunktion zu generieren, während gleichzeitig das Risiko gemindert wird. Durch Übersetzung komplexer Steuergesetze in intuitive Lösungen können die Kunden darauf vertrauen, dass ihre Berechnungen auf Anhieb und jedes Mal richtig sein werden.

Im Jahr 1991 gegründet, verfügt Alphatax über mehr als 30 Jahre Erfahrung und arbeitet mit über 42% der Berater der im FTSE 100 gelisteten Unternehmen und 80% der Top-Beratungsunternehmen zusammen. Es gibt mehr als 30.000 Steuerfachleute, die für die Anwendung ihrer Lösungen geschult sind. Sie reichen jedes Jahr über 200.000 Anträge ein.

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