Wien/Berlin (ots) -Als strategischer Integrationspartner übernahm RISE die Gesamtverantwortung für Planung, Steuerung & Umsetzung & integrierte die ePA erfolgreich in die Systemlandschaften der PKVenIm Zuge des Digitalisierungsprojekts hat RISE gemeinsam mit acht teilnehmenden Privaten Krankenversicherungen (PKVen) die elektronische Patientenakte (ePA) ausgerollt und in die Systemlandschaften der Versicherungen integriert. Damit stellt RISE gemeinsam mit BITMARCK die ePA aktuell insgesamt 13 privaten Krankenversicherungen zur Verfügung. Bereits im Jahr 2025 hatte RISE im Rahmen eines Gemeinschaftsprojekts die technische Anbindung an die Telematikinfrastruktur sowie zentrale Anwendungen wie GesundheitsID, Online Check-in und E-Rezept für die acht teilnehmenden PKVen umgesetzt. Mit der erfolgreichen Einführung der ePA wurde nun die zweite Projektphase planmäßig abgeschlossen und die digitale Versorgung für Privatversicherte weiter ausgebaut.Innerhalb von nur acht Monaten wurde das anspruchsvolle Projekt fristgerecht realisiert. RISE stellte den acht beteiligten PKVen die erforderlichen ePA-Komponenten bereit und koordinierte die Umsetzung über alle Projektpartner hinweg. Durch das bewährte Modell der gemeinsamen Projektabwicklung konnten Synergien genutzt und die Einführung effizient, standardisiert und skalierbar umgesetzt werden."Die gleichzeitige Einführung der ePA bei acht Privaten Krankenversicherungen innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens war ein anspruchsvolles Vorhaben. Dass alle Integrationen erfolgreich umgesetzt werden konnten, ist das Ergebnis einer engen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit aller Beteiligten", erklärt Dr. Christian Schanes, Mitglied der Geschäftsführung von RISE. "Mit der erfolgreichen Bereitstellung der ePA erweitern wir die Basis für die Nutzung der PKV-spezifischen Anbindung seitens der Leistungserbringer."Die ePA ermöglicht Versicherten, medizinische Dokumente wie Befunde, Arztbriefe oder Medikationspläne zentral zu speichern und bei Bedarf behandelnden Leistungserbringern sicher zur Verfügung zu stellen. Dadurch werden Behandlungsabläufe vereinfacht, Doppeluntersuchungen vermieden und die Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Krankenhäusern und weiteren Gesundheitsdienstleistern verbessert. Versicherte erhalten damit einen modernen, sicheren und benutzerfreundlichen Zugang zu ihren Gesundheitsdaten. Zugleich können die Versorgungsqualität, Transparenz und administrative Prozesse weiter verbessert und effizienter gestaltet werden.Über RISE (Research Industrial Systems Engineering):Als Hersteller und Antreiber digitaler Technologien aus Europa für Europa und die gesamte digitale Welt kann das vor mehr als 20 Jahren aus der TU Wien als F&E-Unternehmen ausgegründete IT-Haus RISE in Branchen wie Gesundheit, Mobilität, Finanzwesen, Retail, Verwaltung, Fertigung, Industrie und IT-Sicherheit jeweils auf führende Referenzen, langjährige Kunden, tragende Technologien, solide Produkte und tiefes Knowhow verweisen. RISE ermöglicht es Partnern, solider Innovator und digitaler Transformator zu sein, und gleichzeitig gutes altes Verfahrens- und Bestandswissen gewachsener Unternehmen und Institutionen seriös zu integrieren.Im deutschen Gesundheitswesen hat RISE seit 2006 führend im Aufbau der Telematikinfrastruktur (TI) mitgewirkt und zahlreiche Komponenten und Services zur Zulassung gebracht. So verantwortet RISE derzeit den laufenden Ausbau des RISE (Highspeed)Konnektors und TI-Gateways, den Aufbau von über 22 Millionen hochsicherer Patientenakten (ePA) für mehr als 80 gesetzliche und private Versicherungen, einen Service für die sichere E-Mail-Kommunikation der Ärzte (KIM), den zentralen Identity Provider (IDP) der TI zur Zugriffsregelung auf Fachdienste wie das elektronische Rezept (E-Rezept), mehrere föderierte IDPs, sowie zahlreiche weitere Spezial-Komponenten in der TI. RISE beliefert Arztpraxen, Apotheken und viele Krankenhäuser mit Infrastruktur-Software und sorgt durchgängig für Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung. Neben den ePA-Lieferungen an die gesetzlichen Krankenversicherungen stattet RISE eine wachsende Zahl an PKV-Kunden mit der ePA Technologie und einer zukunftssicheren GesundheitsID aus.Als globales Softwarebauhaus sowie als Systemhersteller und Integrator verfügt RISE über tragende Erfahrungen, Technologien und Komponenten für landes- und europaweite Lösungen in vielen Digitalisierungssektoren wie Gov-Tech, Versicherungs-, Bezahl- und Bankwesen, Logistik, Transport, Mobilität, öffentliche Verwaltung, Industrie-IoT, IT-Sicherheitstechnik, Sicherheit am Mobiltelefon oder digitalen ID.RISE beliefert Geschäftspartner als Technologiehersteller oder Integrator und überlässt Breiten-kommunikation in der Regel seinen Kunden und Partnern. Detailinformationen zu Sach-, Projekt-, Technologie- und Forschungs-Themen bitte per Mail richten an: presse@rise-world.com. Die RISE Gruppe ist in Deutschland mit 4 Unternehmen im Umfeld der substanziellen Digitalisierung tätig.Pressekontakt:Research Industrial Systems Engineering (RISE) Deutschland GmbHClaire PipperWohlrabedamm 3213629 BerlinTel.: +49 30 3308 3320Mail: presse@rise-world.comOriginal-Content von: Research Industrial Systems Engineering (RISE) GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130294/6315846