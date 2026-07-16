Mit Delivery Hero soll eines der wenigen in Deutschland entstandenen globalen Plattformunternehmen seine Eigenständigkeit verlieren. Uber bietet knapp 13 Milliarden Euro für den Berliner Konzern, dessen operatives Liefergeschäft allerdings schon heute fast vollständig außerhalb Deutschlands liegt. Es ist eine der größten Übernahmen einer Plattform für Mobilitätsdienstleistungen und Lieferdienste: Uber will den deutschen Essenslieferdienst Delivery ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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