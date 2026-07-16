© Foto: SOPA Images - Sipa USAUnitedHealth liefert starke Quartalszahlen und erhöht seine Jahresprognose. Vor allem ein Bereich entwickelt sich besser als erwartet.Der US-Krankenversicherer UnitedHealth hat im zweiten Quartal 2026 operativ deutlich zugelegt und seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Nach Angaben des Unternehmens stieg der Umsatz auf 112,0 Milliarden US-Dollar. Das operative Ergebnis verbesserte sich auf 8,0 Milliarden US-Dollar nach 5,2 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal. Der bereinigte Gewinn lag bei 6,38 US-Dollar je Aktie. Für das Gesamtjahr erwartet UnitedHealth nun einen bereinigten Gewinn von 19,50 bis 20,00 US-Dollar je Aktie. Zuvor hatte das Unternehmen eine niedrigere Prognose …
Enthaltene Werte: US91324P1021Den vollständigen Artikel lesen
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