Im Rahmen der Artemis-Missionen sollen nach über 50 Jahren wieder Menschen den Mond betreten. Doch dort droht eine offenbar unterschätzte Gefahr: Mondbeben. Die werden unter anderem durch das Schrumpfen des Erdtrabanten ausgelöst. Als sich der Erdmond vor etwa 4,5 Milliarden Jahren bildete - laut der heute gängigen Theorie durch die Kollision eines Vorläufers der Erde mit einem marsgroßen Objekt -, war er noch heiß. Dafür sorgten die ständigen Bombardements ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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