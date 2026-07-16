© Foto: Gerardo Vieyra - picture alliance / NurPhotoUber will Delivery Hero für 14,8 Milliarden US-Dollar übernehmen. Der Deal soll den Liefermarkt neu ordnen und bringt milliardenschwere Zusagen für Deutschland.Uber plant die Übernahme des Berliner Essenslieferdienstes Delivery Hero und bietet den Aktionären 41,50 Euro je Aktie in bar. Das geht aus einer gemeinsamen Mitteilung der Unternehmen hervor. Die Offerte bewertet Delivery Hero mit 14,8 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 13,7 Milliarden US-Dollar unter Berücksichtigung bereits erworbener Beteiligungen. Mit dem Zusammenschluss würde Uber nach eigenen Angaben seine Mobilitäts- und Lieferplattform auf insgesamt 99 Märkte ausweiten. Die kombinierten Bruttobuchungen hätten im Jahr 2025 …
Enthaltene Werte: DE000A2E4K43,US90353T1007Den vollständigen Artikel lesen
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