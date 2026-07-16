Die Aktie von Newmont steht trotz hoher Goldpreise und einer soliden Bilanz weiterhin unter Druck. Nach Ansicht vieler Marktbeobachter spiegelt die aktuelle Bewertung weder den Wert der bestehenden Minen noch das Potenzial künftiger Großprojekte vollständig wider. Red Chris rückt als möglicher Kurstreiber in den Vordergrund Newmont ist der weltweit größte Goldproduzent und wird derzeit nach Ansicht zahlreicher Analysten unter dem inneren Wert gehandelt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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