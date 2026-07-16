DVB-I soll in wenigen Monaten die TV-Landschaft in Deutschland nachhaltig verändern. Der neue Standard bringt lineares Fernsehen und Streaming näher zusammen. Wie das funktioniert und welche Hürden es noch gibt. Wer Fernsehen empfangen will, muss aktuell darauf achten, dass das Gerät den richtigen Standard unterstützt. DVB-C ist für den Empfang per Kabel zuständig, DVB-S hingegen für Satellitensignale. Künftig soll das Ganze auf der technischen Seite ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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