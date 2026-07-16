Bern (ots) -Knie verdreht, Schulter ausgekugelt, Sprunggelenk verletzt: Im Leistungs- und Profisport entscheidet oft nicht die Verletzung selbst über die Dauer einer Pause, sondern die Geschwindigkeit und Qualität ihrer Beurteilung. Zwar verfügen viele Athleten bereits über MRT- oder CT-Bilder, doch häufig fehlt die spezialisierte Einordnung der Befunde. Genau hier setzt RadiologyCheck an. Wie die Schweizer Plattform Sportlern, Ärzten und Teams innerhalb weniger Stunden zu mehr diagnostischer Klarheit verhilft und warum selbst internationale Spitzensportorganisationen Interesse zeigen, erfahren Sie hier.Im Profisport müssen medizinische Entscheidungen oft innerhalb kürzester Zeit getroffen werden. Ob ein Athlet weiter trainieren kann, pausieren muss oder eine bestimmte Therapie benötigt, hängt dabei maßgeblich von einer präzisen radiologischen Beurteilung ab. Ziel aller Beteiligten ist es, Verletzungen möglichst genau einzuschätzen, die passende Behandlung einzuleiten und Sportler sicher zurück in Training und Wettkampf zu führen. Die erforderliche Bildgebung liegt dabei häufig bereits innerhalb kurzer Zeit vor. Die eigentliche Herausforderung besteht jedoch darin, MRT-, CT- oder Röntgenaufnahmen ausreichend spezialisiert zu interpretieren. Gerade bei Verletzungen von Schulter, Knie, Sprunggelenk, Hüfte, Wirbelsäule, Muskeln, Sehnen oder Bändern können selbst kleine Details weitreichende Konsequenzen haben. "Wird ein Befund zu spät erstellt oder werden wichtige Hinweise übersehen, drohen unnötige Ausfallzeiten, Fehlbelastungen oder ungeeignete Therapieentscheidungen", erklärt Dr. Jaled Charimo, Head of MSK Section bei RadiologyCheck."Gerade im Sport brauchen Ärzte und Athleten oft keine neue Untersuchung, sondern eine schnelle und hochspezialisierte Einschätzung der bereits vorhandenen Bilddaten", betont Dr. med. Ali Rahman. Der FMH-zertifizierte Facharzt für Radiologie und Neuroradiologie mit europäischem MSK-Diplom (ESSR) war viele Jahre als leitender Arzt in der Inselspitalgruppe Bern tätig. In seiner täglichen Arbeit erlebte er immer wieder, dass vorhandene Bilddaten wichtige Informationen enthalten, diese jedoch nicht immer ausreichend detailliert ausgewertet oder für die weitere Behandlung klar eingeordnet werden. Aus dieser Erfahrung heraus gründete er RadiologyCheck. Die Schweizer Plattform ermöglicht digitale radiologische Zweitmeinungen durch spezialisierte Fachärzte und macht hochqualifizierte Expertise unabhängig vom Standort verfügbar. Statt auf anonyme Prozesse oder eine reine KI-Befundung setzt RadiologyCheck auf namentlich verantwortliche Radiologen, die ihre Einschätzungen nachvollziehbar dokumentieren, medizinisch einordnen und für behandelnde Ärzte sowie Patienten verständlich aufbereiten. Die medizinische Verantwortung bleibt dabei jederzeit beim beurteilenden Facharzt.Wenn jede Stunde zählt: Schnelle Entscheidungen bei akuten SportverletzungenOb ein Athlet weiter trainieren kann, pausieren muss oder eine bestimmte Therapie benötigt, muss häufig innerhalb kurzer Zeit entschieden werden. Umso wichtiger ist es, dass vorhandene MRT-, CT- oder Röntgenaufnahmen schnell und präzise ausgewertet werden. Genau hier setzt RadiologyCheck an. Die Plattform ermöglicht es Sportlern, Vereinen und behandelnden Ärzten, vorhandene Bilddaten digital hochzuladen und von spezialisierten Radiologen beurteilen zu lassen."Entscheidend ist, dass medizinische Teams genau dann eine fundierte Entscheidungshilfe erhalten, wenn sie sie tatsächlich benötigen", erklärt Dr. med. Ali Rahman. Darum erfolgt die Auswertung in besonders dringenden Fällen deutlich schneller als die reguläre Bearbeitungszeit von 24 Stunden. Die Berichte enthalten dabei nicht nur die radiologische Einschätzung selbst, sondern markieren relevante Befunde und erläutern deren Bedeutung für Therapie, Belastbarkeit und weitere Behandlungsschritte.Der Fall aus Houston: Diagnostische Klarheit innerhalb von sechs StundenWie groß der Unterschied zwischen einer gewöhnlichen Befundung und einer spezialisierten Zweitmeinung sein kann, zeigt ein Fall aus den USA. Nach einer Schulterverletzung lud ein American-Football-Spieler aus Houston sein MRT an einem Samstag um 12 Uhr bei RadiologyCheck hoch. Bereits um 18 Uhr lag der vollständige Bericht vor. Besonders bemerkenswert war die Reaktion des behandelnden Orthopäden: Er bezeichnete den Bericht am darauffolgenden Montag als den besten und aussagekräftigsten radiologischen Bericht, den er jemals gesehen habe. Die entsprechende Rückmeldung ist auch in einer öffentlichen Google-Bewertung dokumentiert.Der Fall verdeutlicht, welchen Unterschied eine schnelle und zugleich hochspezialisierte Befundung machen kann. Gerade im Leistungssport geht es nicht nur darum, eine Verletzung zu erkennen, sondern ihre Bedeutung für Belastbarkeit, Therapie und die nächsten medizinischen Entscheidungen präzise einzuordnen.Zusätzliche Erkenntnisse durch spezialisierte MSK-ExpertiseGeschwindigkeit ist wichtig - sie allein macht jedoch noch keine gute radiologische Zweitmeinung aus. Entscheidend ist auch, wie spezialisiert die Radiologen sind, die die Bilddaten beurteilen. Ein wichtiger Bereich dabei ist die muskuloskelettale Radiologie (MSK). Sie befasst sich mit dem gesamten Bewegungsapparat - also mit Knochen, Gelenken, Muskeln, Sehnen und Bändern sowie typischen Sportverletzungen und Überlastungsschäden. Gerade im Leistungs- und Profisport kann diese Spezialisierung einen entscheidenden Unterschied machen, weil selbst kleine Befunddetails große Auswirkungen auf die weitere Behandlung haben können. Mit Dr. Jaled Charimo als Head of MSK Section wird dieser Bereich bei RadiologyCheck von einem spezialisierten Experten für muskuloskelettale Radiologie verantwortet.Wie relevant eine solche Expertise sein kann, zeigt ein Fall aus dem internationalen Fußball. Das obere Sprunggelenk einer Spielerin der Damen-Nationalmannschaft des maltesischen Fußballverbands wurde von einem auf muskuloskelettale Radiologie spezialisierten Radiologen aus dem Netzwerk von RadiologyCheck erneut beurteilt. Dabei konnten zusätzliche Befunde identifiziert werden, die zuvor nicht ausreichend erkannt worden waren. Der Fall verdeutlicht, dass eine spezialisierte Zweitmeinung selbst dann zusätzliche Erkenntnisse liefern kann, wenn bereits eine Untersuchung durchgeführt wurde. "Dabei geht es nicht darum, behandelnde Ärzte zu ersetzen", betont Dr. Charimo. "Vielmehr ergänzt eine solche Zweitmeinung ihre Arbeit und schafft zusätzliche Sicherheit bei der Diagnose." Gerade im Leistungssport können diese zusätzlichen Informationen dabei helfen, Therapieentscheidungen präziser zu treffen und die Rückkehr ins Training oder in den Wettkampf besser zu planen.Internationale Nachfrage zeigt die Bedeutung spezialisierter ZweitmeinungenDie Herausforderungen bei der Beurteilung von Sportverletzungen beschränken sich längst nicht auf einzelne Länder oder Ligen. Schließlich findet Leistungssport international statt, Athleten reisen weltweit und medizinische Teams müssen häufig unter hohem Zeitdruck Entscheidungen treffen. Entsprechend wächst auch der Bedarf an spezialisierter radiologischer Expertise, die unabhängig vom Standort verfügbar ist.Diese Entwicklung zeigt sich auch in den Anfragen und Projekten von RadiologyCheck. Die Plattform bearbeitete bereits zahlreiche Fälle internationaler Profisportler, darunter die Untersuchung eines Profiboxers aus Katar. Darüber hinaus führte das Unternehmen Gespräche mit US Ski & Snowboard, dem Dachverband des amerikanischen Ski- und Snowboardsports. Auch dort besteht bestätigtes Interesse an einer Zusammenarbeit. Zusätzlich gab es Kontakte zu Vereinen aus der UEFA Champions League.Die Beispiele zeigen, dass Sportler und medizinische Teams weltweit vor ähnlichen Herausforderungen stehen: Die Bilddaten liegen vor, doch für die nächsten Entscheidungen wird eine schnelle und spezialisierte Einordnung benötigt. RadiologyCheck schafft dafür einen ortsunabhängigen Zugang zu radiologischer Expertise und unterstützt so die medizinische Entscheidungsfindung auch über Ländergrenzen hinweg.Sie möchten bei komplexen MRT-, CT- oder Röntgenbefunden im Bereich von Sportverletzungen eine spezialisierte radiologische Zweitmeinung einholen und medizinische Entscheidungen auf eine noch präzisere diagnostische Grundlage stellen? Dann melden Sie sich jetzt bei den Experten von RadiologyCheck (https://www.radiologycheck.com/de)!Pressekontakt:radiologycheck.com GmbH im Berner TechnologieparkMorgenstrasse 129, CH-3018 BernE-Mail: info@radiologycheck.comWebsite: https://www.radiologycheck.com/deOriginal-Content von: radiologycheck.com GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182650/6315967