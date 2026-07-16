Stadtallendorf (ots) -Viele Immobilieninvestoren und Unternehmer entscheiden sich für eine Holding-GmbH oder eine VV-GmbH - überzeugt vom niedrigen Steuersatz auf dem Papier. Doch genau hier beginnt der Denkfehler: Während die Steuerquote sofort sichtbar ist, bleiben Pflichten, Risiken und Folgekosten oft im Hintergrund. Welche Konsequenzen bringt eine Kapitalgesellschaft tatsächlich mit sich - und welche Alternativen kommen je nach Ausgangssituation infrage?Die Logik wirkt auf den ersten Blick schlüssig: Steuern reduzieren, Vermögen bündeln und langfristig effizient verwalten. Genau deshalb entscheiden sich viele Anleger und Unternehmer für eine Holding-GmbH oder eine VV-GmbH. Was dabei häufig übersehen wird, sind die Folgen, die mit einer Kapitalgesellschaft einhergehen. Mit der GmbH kommen nicht nur steuerliche Effekte, sondern auch Bilanzierungspflichten, Offenlegung, laufende Buchhaltung, IHK-Beiträge und weitere administrative Anforderungen hinzu. Hinzu kommen steuerliche Konsequenzen, die sich oft erst im Laufe der Zeit bemerkbar machen: Gewinne gehören nicht dem Gesellschafter, sondern der Gesellschaft. Soll Kapital privat genutzt werden, entsteht regelmäßig eine zweite Besteuerung. Auch Fragen rund um den Erbfall, Wegzug oder den privaten Vermögenszugriff rücken häufig erst dann in den Fokus, wenn sie bereits konkrete Auswirkungen haben. "Viele schauen zuerst auf den niedrigen Steuersatz - und merken erst Jahre später, dass sie sich damit zugleich eine Rechtsform mit dauerhaftem Verwaltungsaufwand und weitreichenden steuerlichen Folgen geschaffen haben", erklärt Jakob Brilz."Die entscheidende Frage ist nicht, welche Struktur den niedrigsten Steuersatz hat - sondern welche Struktur Vermögen, Zugriff, Schutz und Nachfolge sinnvoll miteinander verbindet", sagt Jakob Brilz. Als Unternehmer und Praktiker kennt er die Realität hinter den verschiedenen Modellen: Seit mehr als 15 Jahren beschäftigt er sich mit GmbHs, Beteiligungen, Immobilieninvestments und alternativen Rechtsformen. Dabei argumentiert er bewusst nicht als Steuerberater oder Rechtsanwalt, sondern aus der Perspektive eigener unternehmerischer Erfahrung. Aus seiner Sicht wird dabei häufig ein entscheidender Unterschied übersehen: Der steuerliche Vorteil liegt oftmals in der Körperschaft - nicht zwangsläufig in der Kapitalgesellschaft. Vor diesem Hintergrund ordnet er den privatnützigen Verein als mögliche Alternative ein. Allerdings versteht er ihn nicht als pauschale Lösung, sondern als Rechtsform, die unter den passenden rechtlichen und steuerlichen Voraussetzungen eine sinnvolle Option sein kann. Entscheidend ist aus seiner Sicht nicht, welche Struktur auf dem Papier die niedrigste Steuerbelastung verspricht, sondern welche langfristig zu den Vermögenswerten, den persönlichen Zielen und den individuellen Rahmenbedingungen passt.Warum Holding-GmbH und VV-GmbH attraktiv wirken - und wo die strukturelle Kehrseite beginntViele Unternehmer und Immobilieninvestoren entscheiden sich für eine Holding-GmbH oder eine VV-GmbH aus nachvollziehbaren Gründen: Gewinne sollen geschützt, strukturiert und möglichst steuerschonend weiterverwendet werden. Die Holding ermöglicht es, Ausschüttungen aus einer operativen GmbH unter bestimmten Voraussetzungen steuerbegünstigt zu vereinnahmen und außerhalb der Risikosphäre zu bündeln. Für Immobilieninvestoren wirkt die VV-GmbH attraktiv, weil Mieteinnahmen auf Ebene der Körperschaft zunächst geringer besteuert werden können. "Diese Vorteile sind grundsätzlich real - greifen jedoch nur, wenn Gewinne in der Struktur verbleiben und die gesetzlichen Voraussetzungen dauerhaft eingehalten werden", ordnet Jakob Brilz ein.Doch damit ist nur eine Seite der Medaille beschrieben. Der steuerliche Vorteil wird häufig der GmbH zugeschrieben, obwohl er im Kern auf ihrem Status als Körperschaft beruht. Gleichzeitig bringt die Kapitalgesellschaft rechtliche, organisatorische und steuerliche Rahmenbedingungen mit sich, die im Alltag dauerhaft spürbar werden. Mit der GmbH entstehen Pflichten wie doppelte Buchführung, Jahresabschluss, Offenlegung und laufende Dokumentation sowie mögliche Verpflichtungen gegenüber IHK und Berufsgenossenschaft. Hinzu kommt eine weitere steuerliche Besonderheit: Vermögen wird innerhalb der GmbH regelmäßig zum Betriebsvermögen. Dadurch entfallen zentrale private Gestaltungsspielräume - etwa die Möglichkeit, Immobilien nach Ablauf bestimmter Haltefristen steuerfrei zu veräußern. Gewinne bleiben stattdessen unabhängig von der Haltedauer steuerpflichtig. Auch der Zugriff auf das Vermögen ist anders geregelt. Gewinne gehören zunächst der Gesellschaft und können privat in der Regel erst unter zusätzlicher steuerlicher Belastung genutzt werden. "Viele glauben, sie entscheiden sich für eine steuerliche Abkürzung - tatsächlich entscheiden sie sich für ein System, das sie langfristig bindet", so Jakob Brilz.VV-GmbH und Holding im Alltag: Wenn aus einer sauberen Struktur neue Herausforderungen entstehenAuf dem Papier wirken Holding-GmbH und VV-GmbH klar strukturiert. Im Alltag zeigt sich jedoch häufig, dass gerade die Details über den tatsächlichen Nutzen entscheiden. Bei der VV-GmbH betrifft das vor allem die steuerlichen Voraussetzungen. Um von der erweiterten Grundstückskürzung zu profitieren, darf die Gesellschaft grundsätzlich nur ihren eigenen Grundbesitz verwalten und nutzen. Bereits zusätzliche Leistungen - etwa eine möblierte Vermietung, eine Photovoltaikanlage oder bestimmte Nebenangebote - können dazu führen, dass die steuerliche Begünstigung entfällt.Auch bei der Holding zeigt sich der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Zwar erfüllt sie ihren Zweck, Gewinne aus einer operativen Gesellschaft herauszulösen und getrennt vom operativen Geschäft zu halten. Gleichzeitig entsteht jedoch eine weitere Gesellschaft mit eigener Buchhaltung, zusätzlichen Jahresabschlüssen und laufendem Abstimmungsaufwand. Mit jeder zusätzlichen Gesellschaft wächst in der Regel auch der organisatorische Aufwand. "Die eigentliche Schwierigkeit zeigt sich oft erst später: Die Struktur funktioniert technisch - aber sie nimmt keine der Entscheidungen ab, die wirklich zählen. Genau dort entstehen die größten Fehler", erklärt Jakob Brilz.Besonders deutlich wird das, wenn private Lebenssituationen ins Spiel kommen. GmbH-Anteile bleiben Teil des Privatvermögens und können deshalb bei Scheidung, im Erbfall oder im Rahmen eines Gläubigerzugriffs relevant werden. Hinzu kommen steuerliche Fragestellungen wie Erbschaftsteuer oder Wegzugsteuer, die häufig erst dann ihre volle Bedeutung entfalten, wenn ohnehin weitreichende Entscheidungen anstehen. Aus einer vermeintlich einfachen Steuerstruktur wird so schnell ein komplexes Gesamtthema, das weit über die ursprüngliche Steuerersparnis hinausgeht.Der privatnützige Verein: Ein anderer Ansatz - unter klaren VoraussetzungenVor diesem Hintergrund rückt eine alternative Struktur in den Fokus: der privatnützige Verein. Er ist - wie die GmbH - eine Körperschaft, jedoch keine Kapitalgesellschaft und gilt nicht allein aufgrund seiner Rechtsform als gewerblich. Genau darin sieht Jakob Brilz einen wesentlichen Unterschied. Aus seiner Sicht lässt sich der steuerliche Vorteil einer Körperschaft nicht automatisch mit den typischen Eigenschaften einer Kapitalgesellschaft gleichsetzen. Wichtig ist jedoch die richtige Einordnung. Ein Verein muss nicht gemeinnützig sein. Entscheidend ist vielmehr, dass ein echter ideeller Zweck besteht und dieser nicht nur in der Satzung verankert, sondern auch tatsächlich gelebt wird. Die Vermögensverwaltung darf dabei nicht Selbstzweck sein, sondern muss diesem ideellen Zweck dienen. Erst wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann die Struktur ihre rechtliche und steuerliche Funktion entfalten.Unter passenden Voraussetzungen kann ein Verein deshalb eine interessante Alternative darstellen. Er kann Körperschaftsvorteile nutzen, ohne automatisch den rechtlichen und steuerlichen Rahmen einer Kapitalgesellschaft zu übernehmen. Gleichzeitig existieren keine Gesellschaftsanteile, die wie GmbH-Anteile veräußert, vererbt oder gepfändet werden können. Daraus können sich andere Möglichkeiten für Vermögensschutz und Nachfolgegestaltung ergeben. Welche rechtlichen und steuerlichen Vorteile oder Folgen sich daraus ergeben können, hängt jedoch immer von der konkreten Ausgestaltung und dem jeweiligen Einzelfall ab."Wer lediglich eine GmbH gegen einen Verein austauschen möchte, denkt zu kurz. Entscheidend ist nicht die Rechtsform selbst, sondern ob sie zur langfristigen Vermögensstrategie, den persönlichen Zielen und der geplanten Nachfolge passt", so Jakob Brilz.Fazit - Welche Struktur sinnvoll ist, hängt vom Ziel abDie Wahl der passenden Rechtsform lässt sich nicht auf einen möglichst niedrigen Steuersatz reduzieren. Entscheidend ist vielmehr, welche Ziele verfolgt werden und welche Anforderungen sich daraus ergeben. Die GmbH bleibt die geeignete Rechtsform für operatives Gewerbe, insbesondere wenn Haftungsrisiken aus der unternehmerischen Tätigkeit begrenzt werden sollen. Eine Holding-GmbH kann sinnvoll sein, wenn Gewinne aus einer operativen Gesellschaft steuerbegünstigt reinvestiert werden sollen. Auch die VV-GmbH kann in bestimmten Konstellationen - etwa bei Share Deals - ihre Berechtigung haben.Der privatnützige Verein verfolgt dagegen einen anderen Ansatz. Er kann unter passenden rechtlichen und steuerlichen Voraussetzungen interessant sein, wenn das Vermögen langfristig gehalten, geschützt und strukturiert weitergegeben werden soll. Voraussetzung ist jedoch stets, dass ideeller Zweck, rechtliche Ausgestaltung und tatsächliche Umsetzung zueinander passen.Am Ende entscheidet daher nicht die Rechtsform mit dem attraktivsten Steuersatz, sondern diejenige, die den eigenen Zielen dauerhaft gerecht wird. Holding-GmbH, VV-GmbH und Verein sind keine pauschalen Lösungen, sondern unterschiedliche Werkzeuge für unterschiedliche Ausgangssituationen. Wer langfristig sinnvoll strukturiert, bewertet deshalb nicht nur die steuerliche Belastung, sondern ebenso den Verwaltungsaufwand, den Vermögensschutz, den privaten Zugriff sowie die Auswirkungen auf Nachfolge, Erbfall und andere Lebenssituationen.Sie möchten prüfen, welche Struktur in Ihrer konkreten Situation sinnvoll ist, welche Risiken mit einer Holding-GmbH oder VV-GmbH verbunden sein können - und ob alternative Ansätze wie der privatnützige Verein für Sie infrage kommen? Dann melden Sie sich jetzt bei Jakob Brilz (https://jakobbrilz.de/) und vereinbaren Sie einen Termin für ein unverbindliches Erstgespräch!Pressekontakt:Jakob BrilzE-Mail: kontakt@jakobbrilz.deWebseite: https://jakobbrilz.de/Original-Content von: Jakob Brilz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182651/6315966