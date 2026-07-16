© Foto: JOE MARINO - newscomDer SpaceX-Hype bekommt Risse. Shortseller kassieren Milliarden, die Aktie kämpft am IPO-Preis - jetzt muss der heutige Starship-Test liefern. SpaceX steht kurz vor dem nächsten großen Starship-Test unter wachsendem Druck an der Börse. Die Aktie des Raumfahrtunternehmens fiel am Mittwoch zeitweise auf 132,75 US-Dollar und damit unter den IPO-Preis von 135 US-Dollar. Am Ende schloss sie mit 135,27 US-Dollar nur knapp darüber. Seit dem Börsendebüt am 12. Juni hat sich die Stimmung damit deutlich gedreht: Ausgegeben wurde die Aktie zu 135 US-Dollar, der erste Börsenkurs lag bei 150 US-Dollar, wenige Tage später folgte das Rekordhoch bei 225,64 US-Dollar. Von diesem Niveau ist SpaceX inzwischen …
Enthaltene Werte: US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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