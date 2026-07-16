Die Kronacher SCALA Finanzgruppe hat eine strategische Kooperation mit der Finanzdienstleistungsgruppe Partners HoldCo aus Prag gestartet. Die inhabergeführten Finanzgruppen bündeln damit ihre Kräfte für den deutschen Markt. Für SCALA sollen sich mit der Partnerschaft neue Skalierungsdimensionen eröffnen. Die SCALA Finanzgruppe mit Sitz in Kronach und die europäische Finanzdienstleistungsgruppe Partners HoldCo haben eine strategische Kooperation geschlossen. Gegründet wurde die Partners Finanzgruppe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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