TSMC legt im zweiten Quartal weiter zu

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Umsatz, Gewinn und Margen steigen deutlich an und fortschrittliche Fertigung bleibt zentraler Treiber.



TSMC hat heute für das zweite Quartal 2026 über einen weiteren Anstieg bei Umsatz und Ergebnis berichtet. Nach Unternehmensangaben lag der Quartalsumsatz bei rund 1,27 Billionen Taiwan-Dollar, was einem Plus von etwa 36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Nettogewinn belief sich auf ungefähr 707 Milliarden Taiwan-Dollar und fiel damit ebenfalls spürbar höher aus als ein Jahr zuvor. Das verwässerte Ergebnis je Aktie erreichte rund 27,3 Taiwan-Dollar. Auch im Vergleich zum Vorquartal zeigte sich eine weitere Verbesserung.





Parallel dazu blieben die Profitabilitätskennzahlen auf hohem Niveau. Die Bruttomarge lag laut TSMC bei rund 67,7 Prozent, die operative Marge bei etwa 60,3 Prozent und die Nettomarge bei ungefähr 55,6 Prozent. Beim Blick auf den Technologiemix wird deutlich, dass die fortschrittlichen Fertigungsprozesse weiterhin eine wichtige Rolle spielen: Technologien ab 7 Nanometer und darunter machten im zweiten Quartal nach Unternehmensangaben zusammen rund 77 Prozent des gesamten Wafer-Umsatzes aus. Dabei entfielen rund 33 Prozent auf 5-Nanometer, etwa 30 Prozent auf 3-Nanometer, ungefähr 11 Prozent auf 7-Nanometer und etwa 3 Prozent auf 2-Nanometer.





Laut den heute veröffentlichten Zahlen, konnte TSMC seine Ertragskraft im zweiten Quartal erneut ausbauen.



















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Quelle: HSBC









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