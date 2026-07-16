Der Krypto-Kurs von Strategy bleibt unverändert. Trotz jüngster Verkäufe plant Konzernchef Phong Le keine Kehrtwende bei der aggressiven Akkumulation von Bitcoin. Sorgen über die Schuldenlast des Unternehmens wischt das Management beiseite. Der Grund: Ernsthafte Bilanzrisiken sieht der CEO erst bei einem dramatischen Absturz der Kryptowährung.Aktuell notiert der Bitcoin bei rund 65.000 Dollar. Erst wenn der Kurs in Richtung 8.000 bis 10.000 Dollar rutscht, müsste das Unternehmen die mit den Schulden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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