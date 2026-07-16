In den USA hat sich der Einzelhandelsumsatz im Juni exakt wie erwartet entwickelt. Gleichzeitig lag die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unter den Prognosen. Der Philadelphia Fed Outlook schlug die Prognosen klar. In einer ersten Reaktion dämmt der DAX seine Verluste leicht ein. Der Dow-Jones-Future steigt dagegen leicht. • Der US-Einzelhandelsumsatz fiel exakt wie erwartet aus.• Der Dow-Jones-Future zieht leicht an.• Die Zahl der US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe lag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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