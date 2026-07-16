© Foto: Dall-EBitcoin fällt vor dem Clarity-Act-Treffen im Weißen Haus, bei dem eine Lösung im Ethikstreit über eine Verabschiedung noch in diesem Jahr entscheiden könnte.Bitcoin verliert am Donnerstagnachmittag 1,1 Prozent und notiert bei 64.034 US-Dollar. Damit schmilzt das Wochenplus auf 1,85 Prozent zusammen. Anleger richten ihren Blick nun auf Washington, wo US-Präsident Donald Trump am Donnerstag mit Senatoren über die Zukunft des Clarity Act beraten will. Das Treffen wird gegen 20:30 Uhr deutscher Zeit erwartet und könnte entscheidend dafür sein, ob eines der wichtigsten US-Kryptogesetze noch in diesem Jahr den Senat passiert. Trump-Treffen könnte Blockade beim Kryptogesetz lösen Im Mittelpunkt …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE