Mainz (ots) -
Woche 30/26
Sonntag, 19.07.
Bitte Programmänderung beachten:
7.55 ZDF-History
Die sieben Weltwunder - Mythos und Wahrheit
Deutschland 2020
"Die Pyramiden von Caral - Spurensuche in der ältesten Stadt Amerikas" entfällt
(weiterer Ablauf ab 8.25 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6316025
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