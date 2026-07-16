Frauen sorgen laut einer aktuellen Studie seltener als Männer oder sogar gar nicht privat für das Alter vor. Viele setzen nur auf die gesetzliche Rente. Doch besonders Frauen rechnen auch damit, ihren Lebensstandard im Ruhestand nicht halten zu können. Ein Bewusstsein scheint also da zu sein. Frauen sorgen generationsübergreifend seltener als Männer oder gar nicht privat für das Alter vor. Das zeigt die HDI Rentner-Studie 2026 zum Themenschwerpunkt "Frauen und Altersvorsorge". Das betrifft sowohl ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact