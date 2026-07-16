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XRP erholte sich am 15. Juli auf 1,11 Dollar und gewann damit rund 3,8 Prozent innerhalb von 24 Stunden. Der Impuls kam von den US-Inflationsdaten, die einen deutlichen Rückgang der Verbraucherpreise zeigten und die Erwartungen für eine Zinserhöhung der Fed spürbar senkten. Gleichzeitig trat Ripple der x402 Foundation als Premiummitglied bei, einem Konsortium mit Visa und Mastercard, das offene Zahlungsstandards für KI-Anwendungen entwickelt. Die XRP-Bestände auf Binance sind auf 2,61 Milliarden Token gefallen, den niedrigsten Stand seit fünf Monaten, was weniger Verkaufsdruck signalisiert. XRP-ETFs verzeichneten bisher kumulative Zuflüsse von 1,47 Milliarden Dollar und zeigen damit anhaltendes institutionelles Interesse. Trotzdem bleibt der CLARITY Act, das Gesetzesvorhaben zur Regulierung digitaler Assets, ohne festen Termin für eine Senatsabstimmung. Dieser Artikel analysiert die aktuelle Prognose für den XRP-Kurs und zeigt, warum ein Presale-Projekt gerade jetzt die Aufmerksamkeit der Großanleger auf sich zieht. In einem Markt zwischen Angst und Hoffnung trennt sich die nächste Generation von Gewinnern von denen, die nur zusehen.

Krypto News: XRP kämpft um den Ausbruch, während Ripple neue Allianzen schmiedet

XRP notierte am 15. Juli bei 1,11 Dollar, nachdem der Token in den vergangenen 24 Stunden rund 3,8 Prozent zugelegt hatte. Der Anstieg folgte auf den US-Erzeugerpreisindex für Juni, der laut FXStreet ebenfalls rückläufige Preise zeigte und damit die Botschaft des Vortags bestätigte. Die Kombination aus sinkendem Verbraucherpreisindex und fallenden Erzeugerpreisen nahm die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Juli praktisch vom Tisch. XRP profitierte davon, weil niedrigere Zinsen Kapital zurück in riskantere Anlagen lenken.

Abseits der Makrodaten lieferte Ripple eigene Schlagzeilen. Das Unternehmen trat der x402 Foundation als Premiummitglied bei, einem von der Linux Foundation getragenen Konsortium, zu dem auch Visa und Mastercard gehören, wie CoinMarketCap berichtete. Das Ziel ist ein offener Zahlungsstandard für KI-Agenten, bei dem XRP und der Stablecoin RLUSD eingesetzt werden. Gleichzeitig fielen die XRP-Bestände auf Binance auf 2,61 Milliarden Token, den niedrigsten Wert seit Februar, was darauf hindeutet, dass Anleger langfristig halten. Die kumulativen Zuflüsse in XRP-ETFs erreichten 1,47 Milliarden Dollar nach acht aufeinanderfolgenden Wochen im Plus.

Standard Chartered hat sein Kursziel für XRP auf 2,80 Dollar für 2026 angepasst, während das langfristige Ziel für 2028 bei 12,60 Dollar liegt. Von der aktuellen Marke bei 1,11 Dollar wäre ein Anstieg auf 2,80 Dollar ein Plus von rund 152 Prozent, ein starker Wert für einen Large Cap, der allerdings an regulatorische Fortschritte gebunden bleibt. Der CLARITY Act hat den Bankenausschuss des Senats passiert, doch ein Termin für die Abstimmung im Plenum steht weiterhin aus.

Am 15. Juli zeigte der RSI bei 57 eine neutrale Lage, während der Widerstand bei 1,12 Dollar den nächsten technischen Test darstellt. Selbst bei einem Anstieg auf 2,80 Dollar bleibt die Rendite an eine politische Zeitlinie gebunden, und genau hier suchen Investoren nach Alternativen, die nicht von Gesetzesentwürfen in Washington abhängen.

Pepeto: Warum Großanleger mitten im XRP-Stillstand auf diesen Presale setzen

XRP-Anleger warten auf politische Entscheidungen, die Jahre dauern können. Genau in dieser Wartephase sammelt Pepeto im Presale Kapital ein, weil das Projekt bereits fertige Produkte mitbringt, die nicht von regulatorischen Meilensteinen abhängen. Pepeto betreibt eine gebührenfreie Börse mit KI-gestützter Vertragsprüfung auf Ethereum, BNB Chain und Solana. SolidProof hat vor der Eröffnung des Presale den gesamten Smart-Contract-Code geprüft und verifiziert, damit Anleger sicher sein können, dass die technische Basis unabhängig bestätigt wurde.

Während der XRP-Kurs von Jahren regulatorischer Fortschritte und Netzwerk-Upgrades abhängt, stammt die Energie hinter Pepeto aus drei fertigen Produkten, die jetzt auf einen Live-Start zusteuern und nicht erst in Jahren. Ein starkes Portfolio braucht eine Position mit hohem Potenzial, die alles verändern kann, und Pepeto entwickelt sich zur stärksten Wahl für jeden ernsthaften Käufer in diesem Zyklus.

Die Verbindung zu Dogecoin ist ein weiterer Grund, warum Großanleger in diesem Tempo einsteigen, denn die virale Welle rund um Pepeto folgt der gleichen Wachstumskurve, die frühe DOGE-Käufer zu Millionären gemacht hat. Die Diskussionen auf X, Telegram und Reddit heizen diese Dynamik jeden Tag weiter an. Die Aktivität der Großanleger bestätigt die Nachfrage in konkreten Zahlen, und ein ehemaliger Binance-Manager im Team gibt dem Projekt eine Glaubwürdigkeit, die über den Hype hinausgeht und aus Spekulation fundierte Überzeugung macht.

Dogecoin schuf enormen Reichtum, ohne dass irgendein Produkt dahinterstand, und Pepeto bringt die gleiche virale Kraft mit, verbindet sie aber mit einer Börse, die den Kaufdruck auch nach dem Listing aufrechterhalten soll. Die Tatsache, dass 10,38 Millionen Dollar im Presale eingesammelt wurden, während der Markt in extremer Angst stand, zeigt, wie tief die Überzeugung der Anleger reicht. Genau deshalb wirkt eine jahrelange Prognose für die Großanleger, die Pepeto beobachten, nicht wie der richtige Vergleichsmaßstab.

Fazit

Die XRP-Prognose macht eines klar: Etablierte Coins allein werden nicht die Renditen liefern, die dieser Zyklus bereithält. XRP hat frühen Käufern einst ein Vermögen beschert, doch bei der heutigen Marktkapitalisierung kann sich das kaum wiederholen. Pepeto hat noch einen offenen Presale, und diese Tatsache sollte jeden ernsthaften Anleger aufhorchen lassen. Ein solches Projekt vor dem Rest des Marktes zu finden trennt diejenigen, die echtes Vermögen aufbauen, von denen, die den Einstieg immer verpassen. Das Presale-Fenster könnte sich jederzeit schließen, genau so haben Millionen den frühen Einstieg bei XRP und DOGE verpasst. Das Einzige, was jetzt zählt, ist sicherzustellen, dass diese Gelegenheit nicht ungenutzt verstreicht.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie steht es um die XRP-Kursprognose im Juli 2026?

XRP notiert bei rund 1,11 Dollar nach einer Erholung von 3,8 Prozent. Standard Chartered sieht 2,80 Dollar als Ziel für 2026, abhängig vom CLARITY Act. Die Fed-Sitzung am 28. Juli könnte den weiteren Verlauf bestimmen.

Hat Pepeto echte Produkte oder handelt es sich nur um Presale-Hype?

Pepeto hat eine gebührenfreie Börse, eine Cross-Chain-Bridge und einen KI-gestützten Vertragsprüfer entwickelt, die alle von SolidProof vor dem Start des Presale geprüft und verifiziert wurden. Das Projekt hat 10,38 Millionen Dollar im Presale eingesammelt, während der Markt in einer Phase extremer Angst steckte. Weitere Details finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.