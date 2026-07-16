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Dow Jones News
16.07.2026 15:27 Uhr
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MÄRKTE USA/Börsen leichter erwartet - Chipwerte weiter auf Talfahrt

DJ MÄRKTE USA/Börsen leichter erwartet - Chipwerte weiter auf Talfahrt

DOW JONES--Die US-Börsen dürften am Donnerstag mit Verlusten in den Handel starten. Vor allem Chipwerte dürften weiter unter Druck stehen. Die KI-Rally verliere an Schwung, berichten Marktteilnehmer. Starke Geschäftszahlen des taiwanischen Chipkonzerns TSMC verpuffen. Überwiegend gut ausgefallene Konjunkturdaten stützen ebenfalls nicht, denn sie sprechen eher für Zinserhöhungen der US-Notenbank. In Reaktion auf die Daten steigen am Anleihemarkt die Renditen, was für Technologiewerte ein zusätzlicher Belastungsfaktor ist. Die Zehnjahresrendite zieht um 5 Basispunkte auf 4,59 Prozent an. Die meisten Unternehmen der Technologie-Branche sind sogenannte Wachstumsunternehmen, deren Gewinne erst in ferner Zukunft erwartet werden. Der faire Aktienkurs errechnet sich aus den in der Zukunft liegenden Gewinnen, die abgezinst werden. Steigen die Zinsen, verringert sich der heutige Barwert dieser zukünftigen Gewinne drastisch. Und nicht zuletzt bedeuten höhere Marktzinsen auch höhere Finanzierungskosten. Der Dollar tendiert behauptet.

Der Ölpreis legt nach einem zwischenzeitlichen Rücksetzer wieder zu, denn die Angriffe der US-Streitkräfte auf Ziele im Iran dauern an, ebenso die Blockade der Straße von Hormus. Der Preis für das Barrel Brent steigt um 0,8 Prozent auf 85,65 Dollar.

Konjunkturseitig gilt das Interesse vor allem den Einzelhandelsumsätzen, denn der private Konsum steht für zwei Drittel der US-Wirtschaftsleistung. Die Umsätze stiegen im Juni im erwarteten Rahmen. Derweil ging die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Vorwoche überraschend deutlich zurück. Der Philadelphia-Fed-Index stieg im Juli entgegen den Erwartungen kräftig. Etwas später stehen noch die Lagerbestände aus dem Mai auf der Agenda.

Der Kurs der ADR von TSMC fällt vorbörslich um 4,2 Prozent. Das Unternehmen hat ein Rekordergebnis vorgelegt. Auch der Ausblick übertraf die Konsensschätzungen. Allerdings seien die Erwartungen "außerordentlich hoch" gewesen, merkt ein Fondsmanager dazu an. Anleger dürften daher Gewinne mitnehmen. Im Sektor verbilligen sich ferner Micron um 5,5, AMD um 3,7 und Intel um 3,4 Prozent. Die schon am Mittwoch heftig abverkauften Sandisk-Aktien werden 7,9 Prozent schwächer gestellt, Western Digital verbilligen sich um 7,6 und Seagate um 6,4 Prozent.

Überraschend starke Geschäftszahlen hat der Krankenversicherer Unitedhealth vorgelegt. Die Aktie springt um 6,7 Prozent nach oben. Auch die Zahlen von Abbott Laboratories (+3,8%) überzeugen. Nicht gut kommen die Zahlen von GE Aerospace an, obwohl der Konzern die Erwartungen übertroffen und den Ausblick angehoben hat. Die Aktie sinkt um 3 Prozent, was Marktteilnehmer mit der allgemeinen Nervosität am Markt erklären. 

US-Treasuries      Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre           4,17 +0,05    4,18      4,14 
5 Jahre           4,30 +0,05    4,31      4,27 
10 Jahre          4,59 +0,05    4,60      4,55 
 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:20 Uhr 
EUR/USD          1,1456  -0,1  -0,0007     1,1463     1,1435 
EUR/JPY          185,89  -0,0  -0,0100      185,9    185,4800 
EUR/CHF          0,9249  +0,2   0,0020     0,9229     0,9225 
EUR/GBP          0,8483  +0,2   0,0018     0,8465     0,8482 
USD/JPY          162,25  +0,0   0,0700     162,18    162,1700 
GBP/USD          1,3503  -0,3  -0,0036     1,3539     1,3477 
USD/CNY          6,767  -0,0  -0,0012     6,7682     6,7685 
USD/CNH          6,7711  +0,0   0,0030     6,7681     6,7714 
AUS/USD          0,7002  -0,1  -0,0004     0,7006     0,6996 
Bitcoin/USD      63.953,82  -1,5  -997,17    64.950,99   65.365,65 
 
ROHOEL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         80,57  +1,2    0,97      79,6 
Brent/ICE         85,65  +0,8    0,70      84,95 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.009,09  -1,3   -51,32    4.060,41 
Silber           56,13  -2,8   -1,64      57,77 
Platin         1.637,55  -2,2   -36,61    1.674,16 
 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mpt

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July 16, 2026 08:54 ET (12:54 GMT)

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