DJ MÄRKTE USA/Börsen leichter erwartet - Chipwerte weiter auf Talfahrt

DOW JONES--Die US-Börsen dürften am Donnerstag mit Verlusten in den Handel starten. Vor allem Chipwerte dürften weiter unter Druck stehen. Die KI-Rally verliere an Schwung, berichten Marktteilnehmer. Starke Geschäftszahlen des taiwanischen Chipkonzerns TSMC verpuffen. Überwiegend gut ausgefallene Konjunkturdaten stützen ebenfalls nicht, denn sie sprechen eher für Zinserhöhungen der US-Notenbank. In Reaktion auf die Daten steigen am Anleihemarkt die Renditen, was für Technologiewerte ein zusätzlicher Belastungsfaktor ist. Die Zehnjahresrendite zieht um 5 Basispunkte auf 4,59 Prozent an. Die meisten Unternehmen der Technologie-Branche sind sogenannte Wachstumsunternehmen, deren Gewinne erst in ferner Zukunft erwartet werden. Der faire Aktienkurs errechnet sich aus den in der Zukunft liegenden Gewinnen, die abgezinst werden. Steigen die Zinsen, verringert sich der heutige Barwert dieser zukünftigen Gewinne drastisch. Und nicht zuletzt bedeuten höhere Marktzinsen auch höhere Finanzierungskosten. Der Dollar tendiert behauptet.

Der Ölpreis legt nach einem zwischenzeitlichen Rücksetzer wieder zu, denn die Angriffe der US-Streitkräfte auf Ziele im Iran dauern an, ebenso die Blockade der Straße von Hormus. Der Preis für das Barrel Brent steigt um 0,8 Prozent auf 85,65 Dollar.

Konjunkturseitig gilt das Interesse vor allem den Einzelhandelsumsätzen, denn der private Konsum steht für zwei Drittel der US-Wirtschaftsleistung. Die Umsätze stiegen im Juni im erwarteten Rahmen. Derweil ging die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Vorwoche überraschend deutlich zurück. Der Philadelphia-Fed-Index stieg im Juli entgegen den Erwartungen kräftig. Etwas später stehen noch die Lagerbestände aus dem Mai auf der Agenda.

Der Kurs der ADR von TSMC fällt vorbörslich um 4,2 Prozent. Das Unternehmen hat ein Rekordergebnis vorgelegt. Auch der Ausblick übertraf die Konsensschätzungen. Allerdings seien die Erwartungen "außerordentlich hoch" gewesen, merkt ein Fondsmanager dazu an. Anleger dürften daher Gewinne mitnehmen. Im Sektor verbilligen sich ferner Micron um 5,5, AMD um 3,7 und Intel um 3,4 Prozent. Die schon am Mittwoch heftig abverkauften Sandisk-Aktien werden 7,9 Prozent schwächer gestellt, Western Digital verbilligen sich um 7,6 und Seagate um 6,4 Prozent.

Überraschend starke Geschäftszahlen hat der Krankenversicherer Unitedhealth vorgelegt. Die Aktie springt um 6,7 Prozent nach oben. Auch die Zahlen von Abbott Laboratories (+3,8%) überzeugen. Nicht gut kommen die Zahlen von GE Aerospace an, obwohl der Konzern die Erwartungen übertroffen und den Ausblick angehoben hat. Die Aktie sinkt um 3 Prozent, was Marktteilnehmer mit der allgemeinen Nervosität am Markt erklären.

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 4,17 +0,05 4,18 4,14 5 Jahre 4,30 +0,05 4,31 4,27 10 Jahre 4,59 +0,05 4,60 4,55 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:20 Uhr EUR/USD 1,1456 -0,1 -0,0007 1,1463 1,1435 EUR/JPY 185,89 -0,0 -0,0100 185,9 185,4800 EUR/CHF 0,9249 +0,2 0,0020 0,9229 0,9225 EUR/GBP 0,8483 +0,2 0,0018 0,8465 0,8482 USD/JPY 162,25 +0,0 0,0700 162,18 162,1700 GBP/USD 1,3503 -0,3 -0,0036 1,3539 1,3477 USD/CNY 6,767 -0,0 -0,0012 6,7682 6,7685 USD/CNH 6,7711 +0,0 0,0030 6,7681 6,7714 AUS/USD 0,7002 -0,1 -0,0004 0,7006 0,6996 Bitcoin/USD 63.953,82 -1,5 -997,17 64.950,99 65.365,65 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 80,57 +1,2 0,97 79,6 Brent/ICE 85,65 +0,8 0,70 84,95 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.009,09 -1,3 -51,32 4.060,41 Silber 56,13 -2,8 -1,64 57,77 Platin 1.637,55 -2,2 -36,61 1.674,16 (Angaben ohne Gewähr) ===

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