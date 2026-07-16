Stuttgart (ots) -Befragung von 4000 Menschen in Deutschland - Amazon erstmals Spitzenreiter bei den Handelsunternehmen - starke Marken behaupten ihre FührungspositionenWelchen Marken vertrauen die Menschen in Deutschland am meisten? Dieser Frage geht die von Reader's Digest durchgeführte Trusted Brand Studie nach. Für die aktuelle Untersuchung nannten 4000 bevölkerungsrepräsentativ ausgewählte Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland jene Marken, die sie Familie oder Freunden bedenkenlos weiterempfehlen würden.Die Most Trusted Brands 2026 sind: Allianz, Amazon, Bosch, Doppelherz, Frosch, Frosta, Gerolsteiner, Kind, Nivea, Persil, ratiopharm, Rügenwalder Mühle, Teekanne, Weight Watchers und Wick.Die seit 2001 jährlich durchgeführte Studie zeichnet sich dadurch aus, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Antworten frei geben - ohne Vorgabe durch Markenlisten. In 14 der 15 untersuchten Kategorien behaupteten die Vorjahressieger jeweils ihre Spitzenposition. Ein Wechsel gab es lediglich bei den Handelsunternehmen: Hier liegt erstmals Amazon vor EDEKA ganz vorn. Mit 1081 Nennungen erzielte Frosta in der Kategorie Tiefkühlkost das beste Ergebnis der gesamten Studie. Insgesamt wurden über alle Kategorien hinweg 2396 Marken genannt.Die Auszeichnung als Most Trusted Brand ist eine Anerkennung für Unternehmen, die über Jahre hinweg eine enge Bindung zu Konsumenten aufgebaut haben. "Wer das Vertrauen seiner Kundinnen und Kunden gewinnen will, muss jeden Tag aufs Neue beweisen, dass er seine Versprechen hält. Genau diese Beständigkeit zeichnet die erfolgreichsten Marken unserer Studie aus", erklärt Andreas Karl, Geschäftsführer Reader's Digest Deutschland, Verlag Das Beste.Fragen zur Studie beantwortet gern Antje Specht, Telefon +49 211 558 560, antje.specht@regiosales-solutions.dePressekontakt:Reader's Digest Deutschland:Verlag Das Beste GmbHÖffentlichkeitsarbeitJürgen Schinkerpresse@readersdigest.de+49(0)711/6602549Original-Content von: Reader's Digest Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32522/6316048