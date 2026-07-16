Drone-as-a-Service expandiert in den globalen Markt für drohnengestützte Inspektionsdienste im Öl und Gassektor mit Jahreszuwachsraten von 28 % - Unternehmen erzielt das seit Januar 2025 angepeilte Zwischenziel

Vancouver, British Columbia, 16. Juli 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), ein Anbieter von Technologielösungen, der sich auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert hat, gibt bekannt, dass die Übernahme der in der Region Grand Prairie in Alberta ansässigen Firma Velocity Geomatics Inc., die unter dem Firmennamen Velocity Group auftritt und Betriebsstandorte und Niederlassungen in den Provinzen Alberta, British Columbia und Saskatchewan hat, nunmehr abgeschlossen wurde. Es handelt sich um ZenaTechs erste Übernahme im Sektor der drohnenbasierten Geomatik zur Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Umwelt und regulatorische Compliance für Produzenten der Öl- und Gasbranche. Damit sichert sich das Unternehmen ein DaaS-Standbein in einem Markt, der jährlich Zuwachsraten von über 28 % verzeichnet. Außerdem wird mit dieser 25. Übernahme jene Zahl erreicht, die das Unternehmen laut seiner Ankündigung im Januar 2025 bis Mitte 2026 erreichen wollte.

"Mit dieser Übernahme erweitern wir unser Drone-as-a-Service-Geschäft in den kanadischen Öl- und Gassektor, wo es vor allem um Umwelt- und regulatorische Bewertungen der Ölförderung bzw. der Pipelines in einem der bedeutendsten Energiemärkte Nordamerikas geht. Wichtig ist vor allem, dass damit auch eines unserer erklärten Ziele seit unserem Börsengang im Jahr 2024 erreicht wurde: nämlich 25 Übernahmen zur Unterstützung unseres Drone-as-a-Service-Geschäfts. Wir sind mit unserer klar fokussierten Akquisitionsstrategie auf Kurs geblieben und gehen davon aus, in nächster Zeit neue Maßstäbe zu setzen", so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. "Velocity Group verfügt über eine Stammklientel, fundierte regionale Fachkenntnisse sowie umfangreiche Erfahrungen in der Unterstützung von drohnenbasierten Vermessungs- und Geomatikprojekten, unter anderem für eine Reihe von Großproduzenten bzw. multinationale Öl- und Gaskonzerne. Aus unserer Sicht eröffnet sich hier eine enorme Chance, diese Dienste durch KI-gestützte Drohnentechnologien für Vermessungs-, Kartierungs-, Inspektions- und Infrastrukturüberwachungsanwendungen weiter zu verbessern. Damit sind wir in der Lage, eine Kernkompetenz aufzubauen, die wir diesem wachstumsstarken internationalen Markt anbieten können."

Velocity Group ist spezialisiert auf georäumliche Landvermessung, Geomatik, Kartierungen sowie Dienstleistungen in den Bereichen Umwelt und regulatorische Compliance für Öl- und Gasproduzenten in Westkanada. Mit drei regionalen Niederlassungen und einer Firmenzentrale in der Region Grande Prairie in Alberta betreut das Unternehmen Projekte in der gesamten Provinz Alberta sowie in den Provinzen British Columbia und Saskatchewan. Das Leistungsangebot umfasst Vermessungs- und Kartierungsdienste sowie Unterstützung bei der Standortvorabprüfung für kommerzielle Infrastruktur- und Energieentwicklungsprojekte. Das Unternehmen betreut eine Reihe von gewerblichen Kunden aus dem Öl- und Gassektor, darunter führende Energieunternehmen und etablierte Erdgasproduzenten, die im Upstream-Bereich sowie bei Projekten zur Infrastrukturentwicklung in Westkanada tätig sind.

Drohnen sind mittlerweile ein fixer Bestandteil in den betrieblichen Abläufen dieses Unternehmens. In rund 80 % der aktuellen Projekte kommen drohnenbasierte Workflows bei der Vermessung und Geodatenerfassung zur Anwendung.

Die Transaktion erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem der internationale Markt für Drohneninspektionen im Öl- und Gassektor laut Marktanalysen mit rund 2,3 Mrd. USD bewertet wird und laut Prognosen eine durchschnittliche jährliche Zuwachsrate von rund 28,5 % erzielen wird. Treiber sind hier die zunehmende Akzeptanz von autonomen Inspektions-, Vermessungs- und Compliance-Technologien im Bereich der Energie-Infrastruktur.

Die Drone-as-a-Service-Plattform von ZenaTech bietet Unternehmens- und Behördenkunden einen bedarfsorientierten oder abonnementbasierten Zugang zu schnelleren und hochwertigeren drohnenbasierten Dienstleistungen für eine Vielzahl von Aufgaben in den Bereichen Vermessung, Inspektion, Instandhaltung, Hochdruckreinigung, Bestandsmanagement und Präzisionslandwirtschaft - ohne die Investitionskosten oder den betrieblichen Aufwand, die mit dem Besitz einer Drohne verbunden sind. Durch die Übernahme etablierter, profitabler Dienstleistungsunternehmen, die derzeit noch Low-Tech-Verfahren nutzen und reif für Drohneninnovationen sind, baut ZenaTech ein globales, multiservicefähiges DaaS-Netzwerk mit Standorten in Gemeinden auf, das sich auf bestehende Kunden und Umsätze stützt. Dies ermöglicht eine Drohnenintegration der nächsten Generation, die auf Geschwindigkeit, Präzision, Datengewinnung und Sicherheitsvorteile ausgelegt ist. Das Unternehmen setzt auch in Zukunft auf den Ausbau seines internationalen Geschäfts und Standortnetzwerks sowie auf die Einbindung von Drohnen und neuen Dienstleistungen.

Über ZenaTech

http://www.zenatech.com, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte autonome Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Industrie, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service-(DaaS)-Geschäft sowie eine separate SaaS-Sparte für Unternehmen mit Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Rollup-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen wie Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares, wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien treibt ZenaTech KI-Drohnen für die Landwirtschaft und die Logistik sowie für ISR-, Fracht- und Counter-UAS-Anwendungen für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärme, Quantencomputing und fortschrittliche KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

https://www.zenadrone.com/, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert KI-gestützte multifunktionale autonome Drohnenlösungen, die mit Technologien des maschinellen Lernens und der prädiktiven Analytik sowie fortschrittlichen Computing-Technologien ausgestattet sind und bei Anwendungen in der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung und Industrie zum Einsatz kommen. Dazu zählen multifunktionale Drohnen für Vermessungs-, Inspektions-, Logistik-, Sicherheits- und Verteidigungseinsätze. Das Produktportfolio umfasst die Drohne ZenaDrone 1000 für ISR-Verteidigungsanwendungen und den Transport von Spezialfrachten, die Drohne https://www.zenatech.com/drone-technology-solutions/ für das Bestandsmanagement und die Sicherheit in Innenräumen, die Drohne IQ Square für Inspektions- und Wartungsdienste im Freien, die Drohne IQ Quad für die Landvermessung und die Drohne IQ Aqua für Einsätze unter Wasser. ZenaDrone betreibt drei internationale Produktionsstätten in Arizona, Dubai und Taiwan und arbeitet an der Weiterentwicklung von Marine-Abfangdrohnen für die Abwehr von unbemannten Flugkörpern sowie an einem integrierten Verteidigungssystem.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

mailto:investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

mailto:investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie "können", "werden", "sollten", "erwarten", "planen", "vorhersehen", "anstreben", "suchen", "ist/sind wahrscheinlich", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen" oder der Verneinung dieser Begriffe oder an anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich ZenaDrone 1000, IQ Square und IQ Nano; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte für die derzeit in Erwägung gezogenen Märkte zu entwickeln; den voraussichtlichen Barmittelbedarf von ZenaTech und den Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Jurisdiktionen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken, sowie andere damit verbundene Risiken und Unsicherheiten, die unter der Überschrift "Risk Factors" auf Formblatt F-1 und Formblatt 20-F des Unternehmens bzw. anderen Unterlagen, die es bei der United States Securities and Exchange Commission (die "SEC") auf EDGAR über die Webseite der SEC, http://www.sec.gov, eingereicht hat, beschrieben sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die nach bestem Wissen und Gewissen getroffene Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen können nicht garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85159Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85159&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA98936T2083Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.