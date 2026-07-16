Wien (www.fondscheck.de) - BIT Capital richtet seinen Themenfonds BIT Global Fintech Leaders (ISIN DE000A2QJXXX/ WKN A2QJLA) strategisch neu aus und benennt ihn in BIT Aggressive Growth um, so die Experten von "FONDS professionell".Mit der Umbenennung solle die Anpassung des Fondsmandats sichtbar werden, teile der Berliner Asset Manager mit. Das Sondervermögen löse sich von der begrenzenden Fokussierung auf Fintech und solle damit zu einem sektorübergreifenden, offensiven Wachstumsvehikel werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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