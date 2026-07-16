Augsburg (ots) -Die GEO-Agentur (https://www.seowerk.de/) seowerk hat einen umfassenden Leitfaden zur Optimierung für generative KI-Systeme (Generative Engine Optimization) veröffentlicht. Der kostenlose Leitfaden "GEO Guide & Strategie 2026" analysiert über 60 Studien und Praxisdaten aus den Jahren 2025 und 2026 und zeigt auf, was hinsichtlich der Sichtbarkeit von Marken in ChatGPT, Gemini, Perplexity und Google AI Overviews als sicher gilt, was plausibel, aber umstritten ist und wo noch echte Unklarheit herrscht.Auf 24 Seiten fasst die Studie von seowerk die wesentlichen Erkenntnisse zusammen. Demnach gilt als sicher: Das organische Google-Ranking bleibt ein wichtiges Fundament, da die meisten KI-Zitate aus den Google-Top-10 stammen. Auch Frontloading zahlt sich aus: 44 % der ChatGPT-Zitate stammen aus dem ersten Drittel des Textes. Dagegen ist der Nutzen der Datei "llms.txt" umstritten. Zudem wird die klassische Domain-Autorität überschätzt, die bei KI-basierten Suchanfragen deutlich an Bedeutung verliert.Darüber hinaus bewertet der Leitfaden, welche GEO-Kriterien tatsächlich zur Sichtbarkeit in KI-basierten Suchsystemen beitragen und wie stark der Einfluss jedes einzelnen davon ist. So erhalten Unternehmen eine klare Einstufung der Bereiche, in denen sich Investitionen in GEO-Maßnahmen wirklich lohnen."GEO ist kein Spekulationsfeld mehr, aber es wird zu viel oberflächliches Wissen verkauft", sagt Niko Steeb, Geschäftsführer von seowerk. "Mit diesem Leitfaden zeigen wir wissenschaftlich, empirisch und transparent auf, welche Hebel wirklich funktionieren und wo die Branche noch immer nur Ratschläge gibt."Das Dokument wird alle drei Monate aktualisiert und kann kostenlos mit oder ohne Registrierung heruntergeladen werden.Download: www.seowerk.de/whitepaper-geo-guide-strategie-2026Über seowerk: seowerk ist eine GEO-Agentur mit Sitz in München und Augsburg. Der GEO-Pionier optimiert seit 2023 Marken für die Sichtbarkeit in KI-Systemen.Pressekontakt:seowerk GmbHNiko SteebProviantbachstr. 1 1/586153 Augsburginfo@seowerk.de0821 / 80 90 29 - 0Original-Content von: seowerk GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174402/6316084