FactSet sieht beim S&P 500 deutlich mehr Gewinnwachstum als bisher eingepreist. Erste Zahlen schlagen die Erwartungen klar. Morgan Stanley nennt Aktien, die die Rallye weiter anheizen könnten. Die Berichtssaison in den Vereinigten Staaten ist mit hohen Erwartungen verknüpft. Laut FactSet liegt die aktuelle Gewinnwachstumsrate für den S&P 500 im 2. Quartal bei 23,6 Prozent. Damit würde der Index das zweite Quartal in Folge ein Gewinnwachstum von mehr als 20 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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