CHART des Tages: Nasdaq-Futures geben trotz besser als erwarteter TSMC-Ergebnisse um 0,6 % nach! Eine Realitätsprüfung für die KI? (16.07.2026)

Obwohl TSMC mit hervorragenden Quartalszahlen und einer angehobenen Jahresprognose überzeugte, stehen die Futures auf den Nasdaq 100 unter Druck. Die Marktreaktion folgt dem bekannten Muster "Sell the News". Gleichzeitig verschärft die Eskalation im Persischen Golf die Unsicherheit an den Finanzmärkten erheblich. Die Kombination aus hohen Bewertungen im Technologiesektor und steigenden geopolitischen Risiken sorgt für eine deutliche Risk-Off-Bewegung, die insbesondere KI-Aktien belastet.

Chart des Tages: Nasdaq vor wichtiger Unterstützungszone

Der Rücksetzer nach den TSMC-Zahlen und den geopolitischen Entwicklungen hat den Nasdaq unter mehrere wichtige exponentielle gleitende Durchschnitte gedrückt.

Die kurzfristigen EMAs verlaufen aktuell bei:

EMA10: 29.675 Punkte

EMA30: 29.727 Punkte

EMA100: 29.731 Punkte

Zusätzlich wurde das 61,8%-Fibonacci-Retracement bei 29.633 Punkten unterschritten. Damit rückt nun eine technisch besonders wichtige Unterstützungszone in den Fokus. Dort treffen die aufwärts gerichtete Trendlinie der Juli-Tiefs sowie das 78,6%-Fibonacci-Retracement bei 29.525 Punkten aufeinander. Der RSI (14) ist auf 37,6 Punkte gefallen. Damit dominiert kurzfristig zwar weiterhin der Verkaufsdruck, gleichzeitig nähert sich der Markt jedoch einem überverkauften Bereich. Sollte diese Unterstützung nicht verteidigt werden können, dürfte das vollständige Fibonacci-Retracement bei 29.387 Punkten als nächstes Kursziel in den Fokus rücken....

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