DJ Boeing, Lufthansa und Rolls-Royce testen gemeinsam Innovationen

Von Grace Yoon

DOW JONES--Boeing führt gemeinsam mit der Lufthansa und dem Triebwerkshersteller Rolls-Royce Testflüge durch, um Innovationen zu erproben, die die Treibstoffeffizienz verbessern und den Lärm reduzieren sollen.

Im Rahmen der Tests werde das "Next Generation Inlet" untersucht, ein verkürzter Triebwerkseinlauf-Demonstrator mit fortschrittlicher Schalldämpfung sowie modifizierten Abflug- und Ankunftsverfahren. Die Tests werden noch im Laufe des Monats am Boeing-Standort in Glasgow im US-Bundesstaat Montana beginnen.

Boeings Chief Technology Officer Lane Ballard erklärte, die Verbesserungen an den Flugzeugen und im Betriebsablauf hätten das Potenzial, die Dienstleistungen des Unternehmens für Kunden wie die Lufthansa und Zulieferer wie Rolls-Royce noch wertvoller zu machen.

Die derzeit getesteten Innovationen sind Teil der dritten Phase des Programms der US-Luftfahrtbehörde FAA zur kontinuierlichen Senkung von Energieverbrauch, Emissionen und Lärm.

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July 16, 2026 09:50 ET (13:50 GMT)

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