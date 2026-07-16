Biel/Bienne (ots) -Mit der Übernahme einer ihrer langjährigen Cultivation- und Genetikpartner erweitert die Heimat-Gruppe ihre Wertschöpfungskette und schafft die Grundlage für den Aufbau einer eigenen Sparte für Medical Cannabis.Die Heimat-Gruppe hat die essence verte GmbH mit Sitz in Biel/Bienne übernommen. Mit der Akquisition integriert Heimat einen ihrer wichtigsten Partner für Cultivation, Genetik und Rohstoffproduktion direkt in die eigene Unternehmensgruppe. Gleichzeitig schafft das Unternehmen die Grundlage für den nächsten strategischen Entwicklungsschritt im Bereich Medical Cannabis.Mit der Übernahme kontrolliert Heimat künftig den gesamten Wertschöpfungsprozess - von der Cannabisgenetik über Cultivation und Rohstoffproduktion bis hin zur Entwicklung, Verarbeitung und Vermarktung hochwertiger Cannabisprodukte - alles aus einer Hand. Die vertikale Integration stärkt die Versorgungssicherheit für die weitere Expansion nach Deutschland und Österreich, erhöht die Kontrolle über Qualität und Lieferketten und verbessert nachhaltig die Wirtschaftlichkeit sowie die Skalierbarkeit der Unternehmensgruppe.Strategische Weiterentwicklung der Heimat-PlattformHeimat ist die einzige integrierte vertikale Plattform der Schweiz, die etablierte Eigenmarken, regulatorische Kompetenz sowie direkten Marktzugang zu Retail, E-Commerce und Apotheken innerhalb einer Unternehmensgruppe vereint. Das Ökosystem umfasst Forschung, Genetik, Cultivation, Produktion, White-Label-Lösungen sowie ein etabliertes internationales Vertriebsnetz.Mit der Integration der essence verte GmbH stärkt Heimat ihre Kompetenzen in den Bereichen Cannabisgenetik, Cultivation und der Entwicklung hochwertiger pflanzlicher Rohstoffe für zukünftige medizinische und pharmazeutische Anwendungen.Nächster Schritt: Medical Cannabis - 100% Swiss MadeMit der Neuordnung des Schweizer Rechtsrahmens für medizinisches Cannabis zählt die Schweiz heute zu den attraktivsten und regulatorisch stabilsten Standorten Europas. Ärztlich verschriebene Cannabispräparate können seit dem 1. August 2022 über Apotheken abgegeben werden und bilden die Grundlage für einen langfristig wachsenden Gesundheitsmarkt.Die bisherigen Geschäftsführer der essence verte GmbH, Jan Schüpbach und Michael Christen, bleiben Teil der Heimat-Gruppe und übernehmen künftig die Verantwortung für die Bereiche Cultivation, Produktion und Genetik. Dadurch bleibt das über Jahre aufgebaute Fachwissen vollständig innerhalb der Unternehmensgruppe erhalten."Mit Heimat haben wir genau den Partner gefunden, den wir uns für die Zukunft von essence verte gewünscht haben. Unsere Genetiken, unser Know-how und unsere Philosophie bleiben in Schweizer Händen und werden Teil einer langfristigen Wachstumsstrategie. Dass Produktion, Wertschöpfung und Arbeitsplätze in der Schweiz bleiben, war für uns ein entscheidender Faktor. Gemeinsam schaffen wir die Grundlage für den Aufbau einer führenden Schweizer Plattform für Medical Cannabis."Jan SchüpbachMitgründer, essence verte GmbHSchweizer Qualität als strategischer GrundsatzWährend zahlreiche internationale Produzenten ihre Produktion in Niedriglohnländer verlagern und primär auf Kostenführerschaft setzen, verfolgt Heimat bewusst einen anderen Weg. Regionale Wertschöpfung, vollständige Rückverfolgbarkeit, höchste Qualitätsstandards und qualifizierte Arbeitsplätze bilden seit der Gründung zentrale Bestandteile der Unternehmensphilosophie. Dieses Bekenntnis gilt künftig ebenso für den Aufbau des Geschäftsbereichs Medical Cannabis."Mit der Übernahme der essence verte GmbH investieren wir gezielt in Kompetenzen, die für die langfristige Entwicklung unserer Unternehmensgruppe von zentraler Bedeutung sind. Die Integration von Genetik, Cultivation und Rohstoffproduktion stärkt unsere Unabhängigkeit und schafft die Grundlage für den Aufbau unserer Medical-Cannabis-Sparte. Gleichzeitig bekräftigen wir unser langfristiges Bekenntnis zum Produktionsstandort Schweiz. Wir sind überzeugt, dass nachhaltiger Erfolg im regulierten Cannabismarkt nicht über den tiefsten Preis, sondern über Qualität, Vertrauen und vertikale Integration entsteht."Christian HälgCEO, Heimat Manufaktur AGÜber HeimatDie Heimat Manufaktur AG ist eine führende vertikal integrierte Plattform für heimische pflanzliche Rohstoffe und deren vollständige Wertschöpfung. Sie vereint etablierte Eigenmarken, Forschung, Genetik, Cultivation, Produktion, regulatorische Kompetenz, White-Label-Lösungen und internationalen Marktzugang über Retail, E-Commerce und Apotheken. Mit dem Ausbau von Medical Cannabis erschliesst Heimat zusätzlich pharmazeutische Anwendungen und cannabinoidbasierte Gesundheitslösungen.Pressekontakt:Heimat Manufaktur AGMorgentalstrasse 4b9323 SteinachSchweiz+41 71 446 12 12info@heimatkult.chwww.heimatmanufaktur.chOriginal-Content von: Heimat Manufaktur AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179246/6316100