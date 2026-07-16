XRP Kurs hält 1,10 Dollar nach Ripples größtem Deal des Jahres, doch was die Rendite begrenzt

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XRP steigt am 15. Juli über 1,10 Dollar und behauptet dieses Niveau nach zwei aufeinanderfolgenden positiven Inflationsberichten aus den USA. Der US-Erzeugerpreisindex für Juni bestätigte den Trend des Vortages und zeigte weiter nachlassenden Preisdruck in der größten Volkswirtschaft. Ripple trat am 14. Juli der x402 Foundation als Premier-Mitglied bei, neben Visa, Mastercard, Google, Stripe und Amazon Web Services. Das XRP Ledger hat bereits über eine Million agentenbasierte Transaktionen verarbeitet. Doch trotz dieser Fundamentaldaten zeigt die Marktkapitalisierung von 68,5 Milliarden Dollar, dass die Vervielfachungen ab dem aktuellen XRP Kurs begrenzt bleiben. Erfahrene Händler halten Large Caps für den Wertzuwachs und suchen den stärksten Presale-Einstieg. Dort liegen die Renditen, die ein Portfolio verändern. Dieser Artikel analysiert den XRP Kurs, Ripples neue Rolle und ein Projekt, das mehr Kapital anzieht als jeder andere Presale des Jahres.

XRP Kurs: Ripple tritt x402 Foundation bei und positioniert XRP für KI-Zahlungen

Der XRP Kurs eröffnete die Woche bei rund 1,086 Dollar und stieg bis Mittwoch auf 1,11 Dollar, ein Zuwachs von fast 3,9 Prozent laut FX Leaders. Auslöser war der US-Verbraucherpreisindex für Juni, der einen Rückgang von 0,4 Prozent im Monatsvergleich und eine Jahresrate von 3,5 Prozent zeigte. Der am Mittwoch veröffentlichte Erzeugerpreisindex bestätigte den Trend nachlassender Preissteigerungen. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September sank laut CME FedWatch von fast 70 auf 48 Prozent, was Risikoaktiva wie den XRP Kurs stützt. Auf dem Tageschart hat der XRP Kurs die 50-EMA bei 1,096 Dollar und die 100-EMA bei 1,101 Dollar zurückerobert.

Das wichtigste Ereignis für XRP war Ripples Beitritt zur x402 Foundation am 14. Juli laut Yahoo Finance. Die Foundation wurde unter dem Dach der Linux Foundation gegründet und entwickelt einen offenen Standard für Zahlungen über HTTP. XRP und der Stablecoin RLUSD sind bereits als Zahlungsmittel innerhalb des x402-Protokolls einsetzbar. Premier-Mitglieder der Foundation sind Amazon Web Services, Google, Visa, Mastercard, Stripe, Coinbase und Circle.

Die kumulierten Zuflüsse in Spot-XRP-ETFs halten sich stabil bei rund 1,48 Milliarden Dollar, obwohl die täglichen Zuflüsse zuletzt nachließen. Trotz dieser Positionierung bleibt die Realität der Zahlen bestehen, denn der XRP Kurs liegt bei 1,10 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 68,5 Milliarden Dollar. Selbst eine Verdoppelung auf 2,20 Dollar würde eine Bewertung von 137 Milliarden Dollar erfordern.

Das CLARITY-Gesetz könnte dem XRP Kurs weiteren Rückenwind geben, sobald es den Senat passiert. Doch die explosiven Vervielfachungen, die Portfolios grundlegend verändern, kamen in jedem Zyklus aus Projekten, die vor dem ersten Börsenlisting entdeckt wurden. Die informiertesten Wallets reservieren eine Position für den stärksten Presale-Kandidaten, weil dort die asymmetrischen Chancen liegen.

Pepeto: Das Handelssystem, das den gesamten Markt auf sich aufmerksam macht

Was den XRP Kurs antreibt, ist die reale Infrastruktur hinter dem Token, und genau dieser Maßstab lässt sich auf Pepeto anlegen. Während XRP seinen Platz in der KI-Zahlungsinfrastruktur festigt, hat Pepeto eine eigene Handelsinfrastruktur gebaut, die in einem anderen Marktsegment ansetzt.

Pepeto hebt sich ab, weil das Team etwas gebaut hat, das der Meme-Coin-Markt noch nie gesehen hat: ein vollständiges Handelssystem. Die Cross-Chain-Bridge basiert auf Lock-and-Mint-Technologie und sendet Token zwischen Netzwerken ohne Gebühren, während die Wallet-Daten auf jeder Chain geschützt bleiben. Das eliminiert Kosten, die auf anderen Bridges zwischen 15 und 50 Dollar liegen. Gebührenfreie Swaps bedeuten, dass Händler jeden Dollar behalten, und ein KI-Scanner erkennt Rug Pulls und Exploit-Code vor der Verarbeitung.

Meme Coins lieferten die schnellsten Renditen, verlieren aber ebenso schnell an Wert, weil nach dem Hype nichts die Nachfrage hält. Pepeto trägt dieselbe virale Kraft und legt echten Nutzen darüber, um Wachstum über Jahre aufrechtzuerhalten. Diese Energie trug Pepe Coin von null auf 40 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung.

Die Krypto News belegen, wie real solche Gewinne sind, denn ein früher PEPE-Käufer investierte 2.184 Dollar auf dem Preisniveau, auf dem Pepeto heute steht, und verwandelte diesen Betrag in 10,3 Millionen Dollar. Doch jedes dieser Ergebnisse folgte der gleichen Regel: Die Wallets, die den vollen Gewinn mitnahmen, stiegen ein, bevor die breite Masse davon erfuhr.

SolidProof hat den gesamten Code des Projekts vor dem Presale-Start vollständig auditiert und jeden Smart Contract auf Sicherheitslücken geprüft, sodass die technische Grundlage durch ein unabhängiges Prüfsiegel abgesichert ist. Pepeto befindet sich in der Phase vor dem Listing, aber das Tempo beschleunigt sich, und der offizielle Börsenstart könnte jeden Tag kommen.

Fazit

Der XRP Kurs zeigt, was die Analyse großer Coins immer zeigt: Das Wachstum ist real, aber die Vervielfachungen bleiben begrenzt, wenn die Marktkapitalisierung bei 68,5 Milliarden Dollar liegt. Starke Token wie XRP sichern jedes Portfolio ab, doch erfahrene Händler reservieren immer Platz für eine Position mit hohem Renditepotenzial. Presales waren in der Krypto-Geschichte immer der Ort, an dem die größten Renditen entstanden. Das Einstiegsfenster schließt sich für immer in dem Moment, in dem der Börsenhandel beginnt. Der Einstieg über die offizielle Pepeto-Website ist noch offen. Die CoinMarketCap-Vorschauseite signalisiert, dass der offizielle Börsenstart sehr nah ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was bewegt den XRP Kurs aktuell?

Niedrigere US-Inflationsdaten und Ripples Beitritt zur x402 Foundation neben Visa, Mastercard und Google stützen den XRP Kurs über 1,10 Dollar. Das XRP Ledger verarbeitete bereits über eine Million KI-gesteuerte Transaktionen, und das CLARITY-Gesetz könnte im späten Juli oder August den Senat erreichen.

Ist der Pepeto Presale jetzt noch einen Einstieg wert?

Pepeto hat über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, und SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start vollständig auditiert und geprüft. Die gebührenfreie Börse mit Cross-Chain-Bridge und KI-Vertragsscanner ist bereits gebaut, und der Einstiegspreis auf der offiziellen Pepeto-Website liegt bei 0,000000188 Dollar.