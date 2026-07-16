Künstliche Intelligenz ist der Wachstumstreiber des Jahrzehnts. Rechenzentren, Chips und globale Cloud-Kapazitäten entscheiden darüber, wer den Markt der Zukunft beherrscht. Ein Tech-Konzern hat sich dabei in eine seltene Position gebracht …Der Katalysator: Eine milliardenschwere Kapitaloffensive beschleunigt den Ausbau der KI-Infrastruktur. Kurzfristig kostet das - doch es zeigt Entschlossenheit im Rennen um die Rechenpower der Zukunft. Zusätzliches Vertrauen liefert ein Großinvestor mit frischer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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