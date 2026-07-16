Der Nasdaq 100 geht heute mit deutlichen Verlusten in den Handel. Gut eine Stunde vor Eröffnung taxierte der Broker IG den technologielastigen Index rund 1,1 Prozent tiefer bei 29.189 Punkten, nachdem er zur Wochenmitte bereits nachgegeben hatte. KI-Euphorie trifft auf Geopolitik Anleger wägen derzeit ab, ob die Unternehmensgewinne die hohen Erwartungen aus dem KI-Boom rechtfertigen. Dazu gesellt sich ein geopolitisches Problem, das an Schärfe gewonnen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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